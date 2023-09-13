آخرها قطاع غزة والسودان.. الفيضانات والسيول تغرق المنطقة العربية

شهدت العديد من الدول العربية، سيولا وأمطارا كثيفة أدت إلي غرق المنازل والقري بجانب وقوع حالات وفاة في بعض منها، وآخرها السودان وقطاع غزة.

قطاع غزة يغرق بسبب السيول

شهد قطاع غزة، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، أمطار وسيول أدت إلي غرق العديد من الشوارع والأحياء في المدينة، وسط تحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية باستمرار سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن عشرات المنازل غرقت في جباليا شمال قطاع غزة، وفي عدد من أحياء مدينة غزة، ومخيم الشاطئ غرب المدينة، خاصة في المناطق المنخفضة، وتضررت محلات تجارية، عقب دخول مياه الأمطار الغزيرة إليها، ما تسبب بوقوع أضرار جسيمة فيها وفي الممتلكات.

وأضافت الوكالة، أن العديد من الطرق أُغلقت بسبب غمرها وتجمع مياه الأمطار فيها، ما تسبب بصعوبة تحرك المواطنين والمركبات، وسط هبوب رياح شديدة أدت إلى سقوط أشجار ولوحات إعلانية، وتطاير ألواح "الزينكو".

من جانبه، قال زكريا بكر من قطاع غزة، إن السيول اجتاحت القطاع في عدد من المناطق كمخيم الشاطئ وجباليا وغيرها، مشيرا إلي أن القطاع يشهد هذا الوضع كل عام.

وأضاف بكر في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا الوضع ليس بجديد، مشيرا إلي أن بعض الطرق والشوارع يعلى منسوب الماء فيها، وتتدخل البلدية بعد ذلك لترفع المياه، موضحا أن البنية التحتية مدمرة في القطاع، ولذلك يحدث كل عام هذه المشاهد من غرق المنازل والشوارع .

السودان: مصرع 4 أشخاص وسقوط حي

ومن غزة إلى الأراضي السودانية، ضربت السيول والأمطار ولاية نهر النيل شمال السودان، أسفرت عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب انهيار نحو 50 منزلا بالكامل.

وصرح مدير قوات الدفاع المدني بالولاية العقيد عبدالله سليمان، بأن الأمطار أدت إلى سقوط منزل بقشلاق الجيش بعطبرة مما تسبب في وفاة امرأة وثلاثة أطفال وأكد انتشال الجثامين وسحب المياه من المنزل.

كما أدت الأمطار في مدينة الدامر إلى سقوط منزل بحي الحلة الجديدة ووفاة طفل وإسعاف طفل آخر.

وأكد أن قوات الدفاع المدني تعمل حاليا على سحب المياه من محطة كهرباء عطبرة التحويلية بعد أن غمرتها مياه الأمطار.

ولليوم الثاني علي التوالي، ارتفعت مناسيب المياة في ولاية سنار بوتيرة متسارعة، وسجل عند محطه قياس مدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية 13.18 متر بزيادة 18 سم عن منسوب الإثنين، وزيادة 1.18 متر عن منسوب اليوم نفسه من العام 2022 والذي كان 12 مترا.

ارتفاع ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

وفي ليبيا، ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وقال المسؤول الإعلامي بالوزارة محمد أبولموشه في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن عدد الوفيات في درنة من جراء العاصفة المتوسطية المدمرة تجاوز 5300 قتيل، وهناك آلاف المفقودين.