الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وفاة 150 جراء السيول فى شرق ليبيا.. ومصر تتضامن مع الضحايا

ليبيا
ليبيا

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" إن 150 شخصًا على الأقل لقوا مصرعم جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة.

ونقلت الوكالة عن محمد مسعود المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب القول إن الإعصار خلف أعدادًا كبيرة من الضحايا وصلت إلى 150 شخصًا.

 وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والحكومة المكلفة من مجلس النواب الحداد ثلاثة أيام على ضحايا العاصفة "دانيال".

وتوفي 12 شخصًا، في البيضاء وفق حصيلة أولية، أعلنها مركز البيضاء الطبي، فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الإثنين، وفاة سبعة أشخاص في سوسة في حصيلة أولية، بينهم ثلاث نساء، جراء السيول التي تعرضت لها المدينة.

تضامن مصري

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة "دانيال"، وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخرًا، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقدمت مصر صادق تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وضربت العاصفة دانيال السواحل الليبية، مما أسفر عن أضرار مادية ضخمة، وألحقت ضررًا بالغًا بالطرق والمنازل. 

وأعلنت السلطات الليبية حالة الطوارئ القصوى، كما قررت إغلاق المتاجر والمدارس وعدة موانئ نفطية، محذرة من الآثار الكارثية للعاصفة. 

وكذلك، فرضت السلطات الليبية حظر تجول منذ أمس الأحد، بالتزامن مع وصول العاصفة دانيال من سواحل المتوسط إلى مناطق اليابسة. 

دانيال في مصر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن العاصفة دانيال سيكون تأثيرها ليس مماثلًا لما حدث في المدن الليبية، حيث انخفضت شدتها بعد مرورها على مناطق اليابسة هناك.

ومن المتوقع أن تتسبب العاصفة دانيال في رياح شديدة مثيرة للرمال، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة في المدن التي ستتعرض لها على مدار اليوم. 

الفيضانات فرانس برس المرج دانيال إعصار دانيال مجلس النواب

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