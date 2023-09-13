أمطار تغرق عشرات المنازل في غزة

غرقت عشرات المنازل، وأُغلقت العديد من الطرق، فجر اليوم الأربعاء، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بسبب هطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية باستمرار سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية.

وكشفت الوكالة الرسمية الفلسطينية أن عشرات المنازل غرقت في جباليا شمال قطاع غزة، وفي عدد من أحياء مدينة غزة، ومخيم الشاطئ غرب المدينة، خاصة في المناطق المنخفضة، وتضررت محلات تجارية، عقب دخول مياه الأمطار الغزيرة إليها، ما تسبب بوقوع أضرار جسيمة فيها وفي الممتلكات.

وأضاف أن العديد من الطرق أُغلقت بسبب غمرها وتجمع مياه الأمطار فيها، ما تسبب بصعوبة تحرك المواطنين والمركبات، وسط هبوب رياح شديدة أدت إلى سقوط أشجار ولوحات إعلانية، وتطاير ألواح "الزينكو".

يشار إلى أن غرق منازل المواطنين وأحياء مختلفة في مناطق منخفضة بقطاع غزة يتكرر بشكل سنوي مع هطول الأمطار الغزيرة، بسبب البنية التحتية المهترئة وعبارات تصريف مياه الأمطار البالية التي هي بحاجة إلى أعمال صيانة دورية، ونتيجة اعتداءات الاحتلال المتكررة على القطاع.

وزارة الخارجية الفلسطينية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الضحايا من الفلسطينيين جراء الإعصار "دانيال"، الذي ضرب شرق ليبيا إلى 23 قتيلًا، إضافة إلى فقدان عشرات الأسر الفلسطينية.

بدوره، قال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، السفير أحمد الديك، إن سفارة فلسطين لدى ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي أفادت بوفاة أسرة المواطن ناصر عطية محمد دوحان، التي تتكون من خمسة أفراد، وأسرة محمود أحمد شامية وأربعة من إخوته وأمه، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 23.

وأضاف أن وزارة الخارجية الفلسطينية تتابع، عبر سفارة فلسطين لدى ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي، أوضاع جاليتنا في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك عشرات الأسر الفلسطينية ما زالت مفقودة.

وتقدمت وزارة الخارجية الفلسطينية بتعازيها الحارة إلى أُسر الضحايا وذويهم، وتمنت السلامة للمفقودين.

كما تسبب الإعصار في غمر الطرق بالمياه وتدمير مبان في درنة، فيما ألحق أضرارًا بتجمعات سكنية أخرى على امتداد الساحل، بما في ذلك بمدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية.

وقال مسئول المساعدات بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في منشور على منصة "إكس"، "تويتر" سابقًا، إنه يجري الآن تعبئة فرق الطوارئ لتقديم المساعدة على الأرض.