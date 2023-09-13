الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

23 فلسطينيًا بين ضحايا العاصفة "دانيال" فى ليبيا

العاصفة دانيال في
العاصفة دانيال في اليمن

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الضحايا من الفلسطينيين جراء الإعصار "دانيال"، الذي ضرب شرق ليبيا إلى 23 قتيلًا، إضافة إلى فقدان عشرات الأسر الفلسطينية.

بدوره، قال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، السفير أحمد الديك، إن سفارة فلسطين لدى ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي أفادت بوفاة أسرة المواطن ناصر عطية محمد دوحان، التي تتكون من خمسة أفراد، وأسرة محمود أحمد شامية وأربعة من إخوته وأمه، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 23.

وأضاف أن وزارة الخارجية الفلسطينية تتابع، عبر سفارة فلسطين لدى ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي، أوضاع جاليتنا في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك عشرات الأسر الفلسطينية ما زالت مفقودة.

وتقدمت وزارة الخارجية الفلسطينية بتعازيها الحارة إلى أُسر الضحايا وذويهم، وتمنت السلامة للمفقودين.

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تقديم المساعدات لليبيا

وفي طرابلس، طلب المجلس الرئاسي الليبي المساعدة من المجتمع الدولي، وقال: "نطلب من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم".

كما تسبب الإعصار في غمر الطرق بالمياه وتدمير مبان في درنة، فيما ألحق أضرارًا بتجمعات سكنية أخرى على امتداد الساحل، بما في ذلك بمدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية.

وقال مسئول المساعدات بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في منشور على منصة "إكس"، "تويتر" سابقًا، إنه يجري الآن تعبئة فرق الطوارئ لتقديم المساعدة على الأرض.

وبينما سارعت دول أخرى إلى تقديم المساعدات لليبيا وتزويدها بمركبات للبحث والإنقاذ وقوارب للإغاثة ومولدات كهرباء ومواد غذائية، هرع مواطنو درنة إلى منازلهم بحثًا عن ذويهم.

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