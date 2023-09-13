إسعاف وطوارئ ليبيا: هناك مناطق من درنة اختفت تماما من على الأرض

قال الدكتور أسامة علي، الناطق باسم جهاز الاسعاف و الطوارئ في ليبيا، إن هناك مناطق من مدينة درنة اختفت تمامًا من على الأرض جراء كارثة الاعصار.

وأضاف علي، خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن أعداد الضحايا ناتجة عن كارثة طبيعية داخل مدينة درنة الأثرية والتي كانت في يومًا ما انطلاقه للفتوحات الإسلامية في المغرب العربي الذي قاومت الاحتلال الايطالي، بالإضافة إلى أنها تعرف باسم مدينة الصحابة، حيث بها ما يقارب الـ 3 آلاف قتيل، والحصيلة ما زالت في ازدياد، والمفقودين عدد لا متناهي تم تقديره بـ 5 آلاف مفقود، لكن الواقع أمر من ذلك.

وأوضح أن هناك مناطق وطرق في مدينة درنة اختفت تماماً من على الأرض، متابعاً: "أتوجه بالشكر للشعب المصري على وقوفه بجانبنا خلال هذه الأزمة".