خبير سياحى: مصر تستعد لموسم شتوى استثنائى

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن الموسم السياحي الشتوي لهذا العام في مصر سيكون استثنائيًا، وذلك بسبب اهتمام القيادة السياسية بالقطاع السياحي وتطوير جميع الأماكن السياحية خلال الفترة الأخيرة، وتغيير مفهوم الترويج للسياحة في مصر، ودراسة كل سوق على حدة وعدم الاعتماد على أسواق معينة.

وأضاف كارم، خلال حوار له عبر برنامج "صباح صدي"، والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن السوق الإسبانية والتشيكية كانتا موجودتين بكثرة في الأقصر وأسوان خلال فترة الصيف، والدولة بدأت دراسة جديدة للأسواق ومتطلباتها الخاصة بالسياحة في مصر، مما ساعد بشكل كبير في استجلاب أسواق مختلفة.

تنوع سياحى

وتابع الخبير السياحي أن الموسم المقبل سوف يختلف عن السنوات الماضية بفضل تنوع البلاد القادمة إلى مصر، وسيكون لدينا سائحون من السوق الهندية والإسبانية، وأيضًا الألمانية التي تعد من أوائل الأسواق الأوروبية طلبًا للمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى السوق الإيطالية والفرنسية وعودة السوق اليابانية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخبير السياحي إلى أن شهر أكتوبر المقبل بداية الموسم الشتوي، وسيكون لدينا تنظيم أكبر مهرجان لسياحة مراقبة الطيور بالشرق الأوسط في محافظة الفيوم، بالإضافة إلى تنوع المقاصد السياحية في دهب وسيوة وطابا والواحات، يساعد على تدفق الحركة السياحية خلال الموسم الشتوي.