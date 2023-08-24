الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كل ما تريد معرفته حول الموسم السياحي الشتوى المقبل

الموسم السياحي
الموسم السياحي

يشهد القطاع السياحى تدفقات سياحية كبيرة خلال الموسم الشتوى المقبل، وذلك استكمالاً للطفرة السياحية الكبرى التى تحققت على مستوى الأعداد السياحية والإيرادات مع بداية العام الجارى، لتسجل السياحة المصرية خلال الـ6 شهر الأولى من العام الجارى 7 ملايين سائح وتستهدف السياحة الوصول إلى 8 ملايين خلال الـ6 أشهر الحالية لتختتم العام الجارى بـ15 مليون سائح وهناك توقعات بأن يرتفع ها الرقم فى ظل المعدلات السياحية والمؤشرات الحالية.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، إن الموسم الشتوى سيشهد تدفقات سياحية كبيرة على مصر، خاصة أن مصر تمتلك منتج سياحى منفرد خلال الشتاء يختلف عن باقى المقاصد السياحية المنافسة موضحًا أن الموسم الشتوى المقيل يشهد حجوزات سياحية من مختلف الاسواق المصدرة للحركة السياحية لمصر، الأمر الذى يبشر بارتفاع الايرادات السياحية لمصر بنهاية هذا العام  ستتجاوز عنى عامى 2010 و2019 اللذان شهدنا فيهم زيادة فى التدفقات السياحية على مصر وارتفاع فى الايرادات السياحية. 

الأسواق السياحية خلال الموسم الشتوى 

واستقبلت مصر العديد من الجنسيات التي جاءت الى مصر خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى فياتى السوق الألماني فى المرتبة الأولى يليه السوق الروسى وايطاليا الذى متوقع منها الوصول 800 ألف سائح إيطالى بنهاية العام الجارى، والسوق الأسبانى الذى احتل المرتبة الاولى فى الاسواق الوافدة الى مقاصد السياحة الثقافية الممثله فى القاهرة والأقصر وأسوان، إضافة الى أسواق التشيك وبولندا وأمريكا، وحققت السياحة المصرية زيادة بنحو 11% خلال الستة أشهر الأولى هذا العام مقارنة  بنفس الفترة من عام 2019.

وتستمر هذه الأسواق فى التدفقات السياحية خلال الموسم الشتوى ويضاف عليها دول جنوب شرق آسيا التى ستركز رحلاتها على الاقصر واسوان خلال الشتاء، إضافة إلى عودة السياحة الانجليزية الى الاقصر وأسوان من جديد خلال الشتاء. 

الموسم الشتوي الاعداد السياحيه السياحة سائح المعدلات السياحيه

مواد متعلقة

أم الدنيا ترحب بكم.. تقارير دولية: مصر بين الوجهات الأسرع نموًا وتفضيلًا من سياح العالم

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

هل يجوز للرجل أن يتنازل عن حق الوطء لزوجته؟.. أشرف الفيل يجيب

"الدستور" ينشر صورة المستشار محمد شوقى عياد النائب العام الجديد

من هو المستشار تامر الفرجانى القائم بأعمال نائب رئيس الرقابة الإدارية؟

عجوز فى الستين.. كلمة السر بجريمة ميدان لبنان

قائمة مصاريف الجامعة الروسية 2023-2024 للطلاب المصريين المستجدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)