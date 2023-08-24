كل ما تريد معرفته حول الموسم السياحي الشتوى المقبل

يشهد القطاع السياحى تدفقات سياحية كبيرة خلال الموسم الشتوى المقبل، وذلك استكمالاً للطفرة السياحية الكبرى التى تحققت على مستوى الأعداد السياحية والإيرادات مع بداية العام الجارى، لتسجل السياحة المصرية خلال الـ6 شهر الأولى من العام الجارى 7 ملايين سائح وتستهدف السياحة الوصول إلى 8 ملايين خلال الـ6 أشهر الحالية لتختتم العام الجارى بـ15 مليون سائح وهناك توقعات بأن يرتفع ها الرقم فى ظل المعدلات السياحية والمؤشرات الحالية.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، إن الموسم الشتوى سيشهد تدفقات سياحية كبيرة على مصر، خاصة أن مصر تمتلك منتج سياحى منفرد خلال الشتاء يختلف عن باقى المقاصد السياحية المنافسة موضحًا أن الموسم الشتوى المقيل يشهد حجوزات سياحية من مختلف الاسواق المصدرة للحركة السياحية لمصر، الأمر الذى يبشر بارتفاع الايرادات السياحية لمصر بنهاية هذا العام ستتجاوز عنى عامى 2010 و2019 اللذان شهدنا فيهم زيادة فى التدفقات السياحية على مصر وارتفاع فى الايرادات السياحية.

الأسواق السياحية خلال الموسم الشتوى

واستقبلت مصر العديد من الجنسيات التي جاءت الى مصر خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى فياتى السوق الألماني فى المرتبة الأولى يليه السوق الروسى وايطاليا الذى متوقع منها الوصول 800 ألف سائح إيطالى بنهاية العام الجارى، والسوق الأسبانى الذى احتل المرتبة الاولى فى الاسواق الوافدة الى مقاصد السياحة الثقافية الممثله فى القاهرة والأقصر وأسوان، إضافة الى أسواق التشيك وبولندا وأمريكا، وحققت السياحة المصرية زيادة بنحو 11% خلال الستة أشهر الأولى هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وتستمر هذه الأسواق فى التدفقات السياحية خلال الموسم الشتوى ويضاف عليها دول جنوب شرق آسيا التى ستركز رحلاتها على الاقصر واسوان خلال الشتاء، إضافة إلى عودة السياحة الانجليزية الى الاقصر وأسوان من جديد خلال الشتاء.