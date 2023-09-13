الأمين العام للبرلمان العربي يُشارك في اجتماع جمعية أمناء البرلمانات العربية

في الدوحة

يشارك المستشار كامل شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي، في الاجتماع السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المنعقدة خلال الفترة من 11- 13 سبتمبر 2023م في العاصمة القطرية الدوحة.

نقلة شاملة في تطور المجتمعات

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للجمعية والتي جاءت تحت عنوان "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية العربية في تعزيزها"، أشار الأمين العام للبرلمان العربي إلى أن التحول الرقمي وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي أحدثا نقلة شاملة في تطور المجتمعات كافة، وانتقل تأثيرهما بشكل واضح إلى مجال العمل السياسي وعلى وجه الخصوص العمل البرلماني.

وأكد المستشار شعراوي أن الدول العربية الآن أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالانخراط بقوة في عصر التحول الرقمي، مع الأخذ في الاعتبار ما تفرضه التكنولوجيا من تحديات ومخاطر جديدة، نتيجة سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحقيق أهداف غير مشروعة، مشدداً على أهمية وثقل الدور الذي تقوم به البرلمانات العربية من خلال وضع أطر تشريعية تحقق الاستفادة الآمنة مما يتيحه التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من إمكانيات هائلة في مجال العمل السياسي، بما يخدم الدول والمجتمعات العربية ويتصدى للممارسات السيئة في هذا المجال.

ورقة عمل للتوسع في عرض التجارب العربية الناجحة

ودعا أمين عام البرلمان العربي الأمانات العامة لبرلمانات الدول العربية إلى تبادل الخبرات فيما بينها، خاصةً أن هناك دولاً عربية قطعت أشواطا متقدمة في هذا المجال.

وفي نهاية كلمته، قدم ورقة عمل يمكن البناء عليها والتوسع في عرض التجارب العربية الناجحة، للانطلاق نحو اتخاذ خطوات أوسع في هذا الأمر.

وتستكمل الجمعية بنود جدول أعمالها اليوم بمناقشة عدد من البنود يأتي على رأسها مقترحات تعديل النظام الأساسي للجمعية، وكانت اللجنة التنفيذية للجمعية قد ناقشت بتاريخ 11 سبتمبر 2023م مقترحاً تقدم به البرلمان العربي، وآخر تقدم به مجلس النواب المصري وتم دمج المقترحين معاً ليكونا محل نقاش في الجمعية العامة خلال اليوم 13 سبتمبر 2023م.