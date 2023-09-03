الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

متحدث الخارجية يلقى محاضرة أمام مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربى

السفير أحمد أبوزيد
السفير أحمد أبوزيد

ألقى السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، اليوم الأحد، محاضرة لعدد من مديري ومسئولي الشعب البرلمانية الوافدين من البرلمانات العربية حول الدبلوماسية البرلمانية كأداة لطرح رؤى الدول في قضايا السياسات الخارجية، والتي نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي. 

السفير أحمد أبو زيد

دور جمعيات الصداقة البرلمانية

وسلط السفير أبوزيد الضوء، خلال المحاضرة، على بروز دور الدبلوماسية البرلمانية خلال السنوات الأخيرة في التعبير عن مواقف الشعوب تجاه قضايا السياسة الخارجية، منوهًا إلى أن برلمانات الدول أصبح لها دور أصيل ومتنامي في صياغة والتأثير على قرارات السياسة الخارجية، وتُسهِم بشكل مباشر في طرح رؤى الدول والمجتمعات إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

لقاء مع متحدث الخارجية

ولفت المتحدث باسم الخارجية، في كلمته، الانتباه إلى الدور المتنامي لجمعيات الصداقة البرلمانية في تعزيز علاقات التعاون بين الدول، ودور الوفود البرلمانية في استكشاف فرص التعاون ومعالجة التوترات في القضايا الخلافية والوساطة في حالات النزاعات، مؤكدًا أهمية التمييز بين قضايا الوطن الكبرى التي لا يجب أن تكون محل خلاف حزبى، ومن المهم أن تحظى بمواقف توافقية بين من يعملون في مجال الدبلوماسية البرلمانية، والموضوعات الأخرى التي تختلف رؤى الأحزاب السياسية فى سبل معالجتها وفقًا للأولويات.

آليات التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وشدد السفير أحمد أبوزيد على ضرورة تكثيف آليات التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول موضوعات السياسة الخارجية، مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك لضمان أن يكون أعضاء البرلمان على دراية كاملة بطبيعة الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المصالح العليا للدولة.

جانب من المحاضرة

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا تضمن الرد على استفسارات مديرى الإدارات ومسئولي الشعب البرلمانية في البرلمانات العربية، حول سبل تعزيز كفاءة الأداة الدبلوماسية للبرلمانات العربية، ودور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن قضايا العالم العربي والتعامل مع التحديات الخارجية التي تواجه الدول والشعوب العربية، بما فى ذلك دور الدبلوماسية البرلمانية فى معالجة موضوعات الصورة الذهنية والتعبير عن ثقافة واهتمامات وأولويات الشعوب العربية.

البرلمان العربي الخارجية السفير أحمد أبو زيد متحدث الخارجية الدبلوماسية البرلمانية

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