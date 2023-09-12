البرلمان الليبى يدعو لجلسة طارئة لبحث تداعيات العاصفة "دانيال"

دعا البرلمان الليبي لجلسة طارئة في بنغازي، الخميس المقبل، لبحث تداعيات كارثة العاصفة "دانيال"، بحسب نبأ عاجل لفضائية "اكسترنيوز".

وزير الصحة الليبي: 3000 قتيل حتى الآن بسبب إعصار "دانيال"

وكان أعلن وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، مقتل 3 آلاف شخص بسبب ​إعصار​ "دانيال"، متوقعا ارتفاع العدد إلى 10 آلاف.

وقال المتحدث باسم حكومة الشرق أحمد المسماري مساء الاثنين إن عدد القتلى "في مدينة درنة فقط تجاوز الـ2000 ولا زال هناك في درنة آلاف المفقودين من 5000 إلى 6000 مفقود وهذا الرقم قابل للزيادة وبشكل كبير جدا".