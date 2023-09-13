السوبر الإفريقى وبداية دورى الأبطال.. مباريات منتظرة بعد التوقف الدولى

أسدل الستار اليوم الأربعاء على التوقف الدولى، والذي شهد مباريات ودية، قبل تصفيات كأس الأمم وتصفيات المونديال.

وتستأنف الدوريات الأوروبية المباريات بداية من الجمعة المقبل، ويستعرض “الدستور” في التقرير التالي أبرز المباريات المنتظرة.

الجمعة 15 سبتمبر

ويضرب الأهلي موعدًا مع نظيره الجيش الملكي المغربي في كأس السوبر الإفريقي مساء الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في المملكة العربية السعودية.

وفي نفس اليوم وبالساعة التاسعة ونصف، يواجه بايرن ميونخ نظيره بايرليفركوزن في قمة الجولة الرابعة من البوندزليجا حيث يتصدر الفريقان الدوري بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط.

السبت 16 سبتمبر

سيكون موعدنا مع الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي والذي يتصدرها مباراة قوية بين مانشستر يونايتد وبرايتون ألبيون في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

بينما يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب نظيره وست هام في نفس التوقيت، ويبدأ الجولة ليفربول أمام وولفرهامبتون في الثانية ونصف بتوقيت القاهرة.

وفي الأسبوع الرابع من الكالتشيو وبنفس اليوم، سيكون موعدنا مع ديربي الغضب بين ميلان وإنتر متصدري الكالتشيو بعد مررو ثلاث جولات في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

بينما يضرب يوفنتوس موعدًا مع لاتسيو في نفس اليوم وبالساعة الرابعة.

ويبدأ الزمالك مشواره في كأس الكونفيدرالية في تمام الثالثة عصرًا عندما يواجه أرتا سولار الجيبوتي.

الإثنين 18 سبتمبر

ينطلق الدوري المصري في موسمه الجديد 2023-2024 حيث تتصدر مواجهتا الزمالك وبيراميدز والأهلي أمام المصري المشهد في الجولة الأولى.

الثلاثاء والأربعاء 19 و20 سبتمبر

ينطلق دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات بمواجهات قوية حيث يواجه الثلاثاء نيوكاسل يونايتد الإنجليزي نظيره ميلان الإيطالي في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ويضرب باريس سان جيرمان الفرنسي موعدًا في نفس المجموعة مع بروسيا دورتموند الألماني الساعة العاشرة مساء.

أما الأربعاء تتصدر قمة بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي المشهد وتقام في تمام العاشرة.