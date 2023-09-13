الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر الإفريقى وبداية دورى الأبطال.. مباريات منتظرة بعد التوقف الدولى

الاهلي
الاهلي

أسدل الستار اليوم الأربعاء على التوقف الدولى، والذي شهد مباريات ودية، قبل تصفيات كأس الأمم وتصفيات المونديال.

وتستأنف الدوريات الأوروبية المباريات بداية من الجمعة المقبل، ويستعرض “الدستور” في التقرير التالي أبرز المباريات المنتظرة.

الجمعة 15 سبتمبر

ويضرب الأهلي موعدًا مع نظيره الجيش الملكي المغربي في كأس السوبر الإفريقي مساء الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في المملكة العربية السعودية.

وفي نفس اليوم وبالساعة التاسعة ونصف، يواجه بايرن ميونخ نظيره بايرليفركوزن في قمة الجولة الرابعة من البوندزليجا حيث يتصدر الفريقان الدوري بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط.

السبت 16 سبتمبر

سيكون موعدنا مع الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي والذي يتصدرها مباراة قوية بين مانشستر يونايتد وبرايتون ألبيون في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

بينما يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب نظيره وست هام في نفس التوقيت، ويبدأ الجولة ليفربول أمام وولفرهامبتون في الثانية ونصف بتوقيت القاهرة.

وفي الأسبوع الرابع من الكالتشيو وبنفس اليوم، سيكون موعدنا مع ديربي الغضب بين ميلان وإنتر متصدري الكالتشيو بعد مررو ثلاث جولات في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

بينما يضرب يوفنتوس موعدًا مع لاتسيو في نفس اليوم وبالساعة الرابعة.

ويبدأ الزمالك مشواره في كأس الكونفيدرالية في تمام الثالثة عصرًا عندما يواجه أرتا سولار الجيبوتي.

الإثنين 18 سبتمبر

ينطلق الدوري المصري في موسمه الجديد 2023-2024 حيث تتصدر مواجهتا الزمالك وبيراميدز والأهلي أمام المصري المشهد في الجولة الأولى.

الثلاثاء والأربعاء 19 و20 سبتمبر

ينطلق دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات بمواجهات قوية حيث يواجه الثلاثاء نيوكاسل يونايتد الإنجليزي نظيره ميلان الإيطالي  في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ويضرب باريس سان جيرمان الفرنسي موعدًا في نفس المجموعة مع بروسيا دورتموند الألماني الساعة العاشرة مساء.

أما الأربعاء تتصدر قمة بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي المشهد وتقام في تمام العاشرة.

التوقف الدولي كأس السوبر الإفريقي السوبر الأفريقي الاهلى دورى الأبطال

مواد متعلقة

تصفيات المونديال.. البرازيل والأرجنتين يفوزان على بيرو وبوليفيا

الأهلي يصل السعودية استعدادًا للسوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

الأكثر قراءة

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

وصول جثامين شباب قرية "الشريف" ببنى سويف ضمن ضحايا إعصار "دانيال"

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023

يخدم أكثر من 11 مليون نسمة.. اجتماع وزارى لمتابعة تطوير مصرف "كيتشنر"

مواطن ببنى سويف: أصبحنا فى أمان خلال فترة حكم الرئيس السيسى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (2)

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟