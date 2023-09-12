الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: العاصفة دانيال أودت بحياة الآلاف.. والجثث ملقاة بالشوارع

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العاصفة دانيال المدمرة، أودت بحياة الآلاف وشردت الآلاف، مشيرًا إلى أن ليبيا في حاجة لإقامة معسكرات إيواء للمتضررين الذين فقدوا منازلهم وكل أمتعتهم.

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك عددًا من العاملين المصريين لقوا حتفهم في هذا الإعصار من محافظات مختلفة بينها بني سويف. 

 جثث  الضحايا ملقاة في الشوارع

وأكد أن جثث  الضحايا ملقاة في الشوارع والبحر ابتلع الأشخاص أحياء قبل أن تعيدهم المياه إلى الشواطئ من جديد، موضحًا أن المناطق الأكثر تضررًا هي شرق ليبيا.

وأشار إلى أن المنازل القديمة والبنية التحتية المتهالكة هي التي انتهت بالكامل ولم تصمد أمام مياه الفيضانات وسقطت فوق رءوس قاطنيها، بينما الإنشاءات الحديثة صمدت أمام السيول والفيضانات.

أحمد موسى العاصفة دانيال أودت حياة الآلاف جثث الضحايا الشوارع

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