الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر ببنغازى: 10 آلاف مفقود و4500 ضحية بسبب العاصفة "دانيال"

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

قال توفيق الشكري، المتحدث باسم الهلال الأحمر في بنغازي، إن عدد المفقودين في العاصفة دانيال يتجاوز 10 آلاف، كما ارتفع عدد المتوفين إلى 4500 جراء العاصفة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن كل الأجهزة في ليبيا تتكاتف من الهلال الأحمر للصحة، للقوات المسلحة مع هذه الأزمة، والتي تتجاوز إمكانيات هذه المنظمات.

ووجه الشكر للشعب المصري والحكومة المصرية، مؤكدًا أنهم في كل الأزمات نجدهم جانبًا إلى جنب مع الشعب الليبي، كما يوجد تنسيق مع الهلال الأحمر المصري، مشيرًا إلى أن باقي دول الجوار يتوقع خلال الساعات المقبلة وصول العديد من الأدوات الطبية والمساعدات لليبيا.

أهم الأدوات التي تحتاجها ليبيا في الوقت الحالي

وأكد أن ليبيا في حاجة إلى الإمكانيات التي تساعد على عمليات البحث، واحتياج النازحين للمأوى والبطاطين والغذاء والأدوات الطبية، خاصة مع تضرر أغلب المدن الليبية على مستوى البنية التحتية بسبب الإعصار.

وعن الجثامين قال إنه يتم التعرف عليهم ويتم دفنهم من خلال ذويهم.

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