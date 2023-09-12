الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: المبعوث الفرنسى للبنان لن يحرز أى تقدم نحو الانتخابات الرئاسية

المبعوث الفرنسي
المبعوث الفرنسي

قال الكاتب الصحفي علي المرعبي، إن زيارة المبعوث الفرنسي للبنان لن تحرز أي تقدم نحو الانتخابات الرئاسية.

وأضاف علي المرعبي خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن فرنسا تنظر إلى لبنان أنه حليف رئيسي لها في منطقة المشرق العربي  وهي مسألة تاريخية، لافتًا إلى أنه رغم تراجع دور فرنسا الكبير في لبنان لصالح الدور الأمريكي في البداية، ثم لصالح دور محور طهران النظام السوري ثانيًا، حيث رأت فرنسا أن تبقى على صلة وتواصل مع القيادات السياسية في لبنان.

لبنان رهينة في يد النظام الإيراني 

وأوضح أن من يعرقل مشهد الانتخابات الرئاسية في لبنان هو محور المقاومة والممانعة المتمثل في القرار الإيراني في لبنان، لافتًا إلى أنه يجب الاعتراف بأن لبنان رهينة بيد النظام الإيراني. 

 

زيارة المبعوث الفرنسي لبنان الانتخابات الرئاسية اللبنانية النظام الإيراني علي المرعبي

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