الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ديو" جديد لـ أحمد سعد مع المطربة الشابة مهى فتونى (فيديو)

أحمد سعد ومهى فتوني
أحمد سعد ومهى فتوني

قدم المطرب أحمد سعد أغنية جديدة على طريقة الـ"ديو" رفقة المطربة الشابة مهى فتوني، دعمًا لموهبتها.

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهر فيه رفقة مهى قتوني من داخل الأستوديو وهما يغنيان أغنية من كلمات الشاعر فارس قطرية، وألحان محمد عاطف الحلو وعلق على الفيديو قائلًا: “الله الله كلام وغناء من القلب”.

آخر أعمال أحمد سعد الغنائية

طرح أحمد سعد مؤخرًا، مقطع فيديو لأغنية "دب دب"، عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس.

الأغنية من إخراج حسين شعبان، في ثاني تعاون بينه وبين أحمد سعد بعد كليب "الملوك"، الذي شارك فيه بالغناء مع أحمد سعد عنبة ودبل زوكش، والأغنية تصدرت الأكثر استماعًا في مصر، والوطن العربي.

كما حصدت نجاحًا عالميًا، بعد إذاعتها ضمن المشهد الأخير في الحلقة الثانية من مسلسل مارفل Moon Knight للمخرج محمد دياب، وهى تقترب الآن من حاجز الـ100 مليون مشاهدة، عبر اليوتيوب.

أحمد سعد عن حفله الغنائى الأخير مع روبى: "هتفضل علامة فى حياتى"

كما تعاون مع المطربة روبي في أغنية بعنوان "يا ليالي" على طريقة الفيديو كليب ويقدمها الثنائي بشكل "ديو" غنائي يجمع بينهما لأول مرة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون أحمد سعد وروبي في فيديو كليب "يا ليالي" مع كل من الشاعر الغنائي فلبينو، وألحان وتوزيع موسيقي كل من أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت، ومهندس الصوت هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج المخرج أحمد عبدالواحد.

أحمد سعد المطربة الشابة مهى فتوني مهى فتوني المطربة روبي أغنية دب دب محمد عاطف الحلو

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