أحمد سعد عن حفله الغنائي الأخير مع روبي: "هتفضل علامة في حياتي"

أعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بحفله الغنائي الأخير الذي أحياه مساء أمس برفقة النجمة روبي والتي أقيمت داخل إحدى الجامعات الخاصة.

ونشر أحمد سعد عدد من الصور له من الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وعلق عليها قائلًا: “امبارح كانت حفلة عظيمة.. حقيقي من الحفلات اللي هتفضل علامة في حياتي.. شكراً لكل الشباب اللذيذه الفرفوشة”.

آخر أعمال أحمد سعد الغنائية

وطرح أحمد سعد الأيام الماضية فيديو كليب أغنية "دب دب"، على اليوتيوب والمنصات الرقمية ومحطات الراديو، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس.

الأغنية من إخراج حسين شعبان، في ثاني تعاون بينه وبين أحمد سعد بعد كليب "الملوك"، الذي شارك فيه بالغناء مع أحمد سعد عنبة ودبل زوكش، ويعرف أن الأغنية تصدرت الأكثر استماعًا في مصر، والوطن العربي، كما حصدت نجاحًا عالميًا، بعد إذاعتها ضمن المشهد الأخير في الحلقة الثانية من مسلسل مارفل Moon Knight للمخرج محمد دياب، وهى تقترب الآن من حاجز الـ100 مليون مشاهدة، عبر اليوتيوب.