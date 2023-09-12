الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مباريات المجموعة الثالثة من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

المباريات
المباريات

انطلقت مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على 3 ملاعب بين فرق "المجموعة الثالثة" فى تمام الساعة الثانية ظهرا، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

 

فوز منشأة عباس عباس ومسير وروينة

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لقاءات المجموعة الثالثة من الدور الثاني اليوم، أسفرت عن فوز منشاه عباس بثلاث أهداف مقابل هدف واحد للروضة على ملعب مركز شباب أبو زيادة وفوز مسير بثمانية أهداف مقابل لا شيء لدمرو على ملعب مركز شباب أبو زياده وفوز مركز روينه بأربعة أهداف مقابل هدف لنشرت على ملعب مركز شباب المنشاه الكبرى.

 

وتشهد ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ، غدا منافسات فرق المجموعة الرابعة وتضم فرق "الرملة، الخادمية، فرج الكبري، الكوم الطويل، الفيروز، الربع".

txt

بدء تدريبات الشعب التجريبية بمراكز الشباب في كفر الشيخ

وكيل مديرية الشباب يشرف على المباريات

تتجدد منافسات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات ومراقب المباراة بملعب أبوزيادة مصطفى الخطيب منسق الدورى بالمديرية ومراقب المباراة بملعب المنشاه الكبرى دفوزى حسيب ، مراقب المباراة بملعب أبو زياده عبده شبانه.


ومؤخرا، فقد اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اختبارات انتقاء ناشئين جدد للانضمام إلى لعبة التايكوندو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة اليوم الثلاثاء، وشهد مركز التنمية الشبابية بدسوق توافد المتقدمين للإختبارات بصحبة أولياء الأمور وحضور أعضاء لجنة الإنتقاء من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للتايكوندو.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المتقدمين يمرون بعدة اختبارات بداية من قياس الطول والوزن والكشف الطبي واختبارات اللياقة البدنية والنفسية والاختبار المهارى من قبل اللجنة العليا.

قرية روينة مسير منشأة عباس مباريات بكفر الشيخ كفر الشيخ

مواد متعلقة

للمرة الثانية.. تجديد الاعتماد الأكاديمى لـ"بيطرى كفرالشيخ"

"أزهرية كفر الشيخ" تطلب موجه شئون قرآن كريم.. الشروط والأوراق المطلوبة

رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية

ندوة تثقيفية فى المستشفى الجامعى بكفرالشيخ حول مرض نقص المناعة المكتسبة

إطلاق مبادرة لتطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس فى بيلا بكفرالشيخ

فتح باب طلبات الخدمة العامة للعمل برياض الأطفال وتحفيظ القرآن بالمعاهد في كفر الشيخ

نائب محافظ كفرالشيخ يتفقد المنازل المخصصة للمستفيدين من مشروع الوادى الجديد

"100 يوم صحة".. تقديم خدمات لـ2 مليون و300 ألف مواطن بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

28 سبتمبر.. إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

عاجل.. وزير التعليم: سنبدأ قريبًا فى تطوير مناهج المرحلة الثانوية

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

"مسمعتش كلامى".. تفاصيل اعترافات قاتل شقيقته فى بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟