انطلاق مباريات المجموعة الثالثة من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

انطلقت مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على 3 ملاعب بين فرق "المجموعة الثالثة" فى تمام الساعة الثانية ظهرا، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

فوز منشأة عباس عباس ومسير وروينة

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لقاءات المجموعة الثالثة من الدور الثاني اليوم، أسفرت عن فوز منشاه عباس بثلاث أهداف مقابل هدف واحد للروضة على ملعب مركز شباب أبو زيادة وفوز مسير بثمانية أهداف مقابل لا شيء لدمرو على ملعب مركز شباب أبو زياده وفوز مركز روينه بأربعة أهداف مقابل هدف لنشرت على ملعب مركز شباب المنشاه الكبرى.

وتشهد ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ، غدا منافسات فرق المجموعة الرابعة وتضم فرق "الرملة، الخادمية، فرج الكبري، الكوم الطويل، الفيروز، الربع".

وكيل مديرية الشباب يشرف على المباريات

تتجدد منافسات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات ومراقب المباراة بملعب أبوزيادة مصطفى الخطيب منسق الدورى بالمديرية ومراقب المباراة بملعب المنشاه الكبرى دفوزى حسيب ، مراقب المباراة بملعب أبو زياده عبده شبانه.



ومؤخرا، فقد اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اختبارات انتقاء ناشئين جدد للانضمام إلى لعبة التايكوندو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة اليوم الثلاثاء، وشهد مركز التنمية الشبابية بدسوق توافد المتقدمين للإختبارات بصحبة أولياء الأمور وحضور أعضاء لجنة الإنتقاء من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للتايكوندو.

ومن جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المتقدمين يمرون بعدة اختبارات بداية من قياس الطول والوزن والكشف الطبي واختبارات اللياقة البدنية والنفسية والاختبار المهارى من قبل اللجنة العليا.