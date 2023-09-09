بدء تدريبات الشعب التجريبية بمراكز الشباب في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، أن مراكز الشباب المنتشرة بكل ربوع المحافظة تسعى إلى تفعيل دورها المجتمعي لتصبح مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجذب الشباب من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة.

وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في تطوير منظومة العمل داخل مراكز الشباب لجعلها مراكز خدمة مجتمعية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

انطلاق التدريبات والفعاليات المختلفة بمراكز الشباب

وانطلقت فعاليات خماسي كرة القدم للبنين بمركز شباب كفر الجرايدة بمشاركة أعضاء مركز الشباب بهدف بث روح التعاون بين الأعضاء واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الرياضة، كما انطلقت تدريبات لفريق "المسرح "بمركز شباب الجرايدة، وعلى نفس السياق فقد انطلقت تدريبات لفريق الكورال بمركز التنمية الشبابية بدسوق وتدريب لألعاب القوى بمركز التنمية الشبابية، وتدريب شعبة المبتكرين علميًا وتدريبات نادى القرن بدسوق، فيما نظم نادى المناخ والبيئة بمركز شباب بيلا رحلة ترفيهية لمدينة بلطيم لأعضائه.

شباب كفر الشيخ: النشء هم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ضرورة الاهتمام بالشباب، باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، وصقل وتنمية مواهبهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.

وتأهيلهم في مختلف المناحي والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب المتميزين من أبناء المحافظة.

وأضاف وكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب أصبحت منارة رياضية وثقافية تعقد بها الدورات الرياضية والندوات الفكرية والثقافية والدينية يشارك فيها الشباب والمرأة وذوي الهمم بهدف تشجيعهم على المشاركة الفعّالة في البطولات والمسابقات المختلفة (رياضية - ثقافية - دينية) واستغلال أوقات فراغهم بصورة إيجابية وإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز.

تقام تدريبات الشعب التجريبية بمراكز شباب كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذي لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية و متابعة تنفيذ مديرى الإدارات الفرعية وفريق العمل بمراكز الشباب.