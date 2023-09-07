رصف الشوارع الرئيسية وإزالة الإشغالات بكفر الشيخ

أكد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه يتم حاليًا استكمال أعمال خطة الرصف بمدينة كفر الشيخ بحي شرق وغرب المدينة، طبقًا للخطة الاستثمارية، وأعمال الطرح.

رصف الشوارع

وأضاف رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه يتابع استكمال أعمال الرصف بشارع البلدية، بدءًا من ميدان بيع المصنوعات وتقاطع شارع صلاح سالم، وحتى مزلقان ميدان الأمل بحي شرق كفر الشيخ، مشددا علي ضرورة مراعاة ميول الرصف ناحية بلاعات المطر، مشددًا على استلام الأعمال مطابقة لأعلى معايير جودة الرصف، وطبقًا لأعمال الطرح والترسية المنصوص عليها في خطة الرصف.

رفع الإشغالات

وأوضح المهندس حسن موافي، أنه أيضًا يتم شن حملات رفع الإشغالات بحي شرق وغرب كفر الشيخ، ومصادرة جميع الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية لجميع المخالفين المتعدين على حرم الشوارع العامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شرطة المرافق، إذ تم شن حملة رفع وإزالة الإشغالات بشوارع غرب كفر الشيخ، حيث قامت الحملة بأعمالها، بمنطقة عمارات الأوقاف، والمدينة الصناعية، وامتداد شارع 23 يوليو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب كفر الشيخ، وعمار الكرش، مساعد رئيس حي غرب لشئون الإزالات والإشغالات، ورجال شرطة المرافق بكفر الشيخ.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد كلَّف بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بشارع عبدالهادي راضي، ومراجعة الحفر أمام وحدة الرصف القديمة، ورفع جميع الإشغالات بالموقف الجديد القاهرة طنطا كفر الشيخ، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة بالموقف.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، مقررًا مجازاة 3 مسئولين، لعدم المتابعة والاهتمام بالنظافة وعدم رفع الإشغالات.

كما وجَّه محافظ كفر الشيخ، برفع جميع الإشغالات بطريق الصوالحة، ورفع كفاءة النظافة بالطرق والشوارع، ورفع كفاءة منظومة النظافة بالموقف العمومي القديم، وتنظيم حركة مرور السيارات بالموقف.