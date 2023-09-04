الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة تعديات وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة بكفر الشيخ

رصف الطرق
رصف الطرق

شهدت عدد من مدن وقرى مراكز كفر الشيخ، حملات نظافة، وإزالة إشغالات، وأعمال رصف، وتطهير مصارف، وإزالة تعديات على الأراضي الزراعية، ورفع كفاءة الإنارة.

وأكد أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أنه جاري تنفيذ مشروعات خطة مديرية الطرق، فجرى تكسير الطبقة الأسفلتية من قريه العليا حتى كوبري الخاصة لمسافة 1400 متر التابع لمديرية الطرق، موجهاً بالإسراع في معدلات التنفيذ والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة بالعمل، ومراعاة الدقة في التنفيذ والجودة في الأداء وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإشراف على الحملات المكثفة على المرافق الحيوية بالمدينة والتواصل مع المواطنين ميدانياً.

وأضاف اللواء خالد محمد كشك، رئيس مدينة قلين، أنه تابع أعمال النظافة والتجميل بالمدينة، والصيانة اليومية لكشافات الإنارة، لرفع كفاءة منظومة الإنارة وأعمال النظافة والتجميل بالمدينة، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج.

وقاد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة موسعة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين المفترشين الشوارع، والارصفة والمناطق الحيوية والسيارات التي تعيق حركة المرور.

وأكد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه جرى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد، بقرية رزقة أماى، التابعة لقرية محلة موسى، وتم ردم حفر لقواعد بأرض زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأرض لجهة الولاية.
 

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إزالة 11 حالة تعد وحملات للنظافة وزراعة الأشجار في كفر الشيخ

 

وأكد جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، أنه كلف نوابه ورؤساء القري، بشن حملة نظافة موسعة ورفع التراكمات والمخلفات بشوارع المدينة والقري، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، واستكمالاً لمنظومة النظافة والإنارة الدورية التي تقوم بها المدينة والوحدات القروية بنطاق مركز بيلا، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأضاف علي سلامة، رئيس مجلس مدينة مسير، أنه جرى تنظيم حملات نظافة ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة المتولد اليومى من القمامة، ورفع التراكمات والمخلفات ومسح الطرق، لرفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة، ومتابعة أعمال تطهير ترعة القهوجية، ورفع كفاءة النظافة بمجمع مدارس مسير، وقص الأشجار، ورفعها استعداد للعام الدراسي الجديد .

رصف الطرق كفر الشيخ دسوق قلين حملات نظافة

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