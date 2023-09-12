برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم للأشقاء فى ليبيا والمغرب

أشادت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، بموقف مصر الداعم للأشقاء في ليبيا والمغرب على خلفية إعصار دانيال والزلزال المدمر موضحة أن هذا العد ترسيخ لمواقف مصر التاريخية مع الأشقاء.

وأكدت زهران في تصريحات لها، أن توجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، يؤكد على موقف مصر الداعم على مدار التاريخ للأشقاء في الوطن العربي مشددة على أن مصر في عهد الرئيس السيسي لن تتوان على دعم الأشقاء في كافة الدول.

المجتمع الدولي

وناشدت النائبة كافة الدول والمجتمع الدولي بسرعه تقديم يد العون والمساعدة والوقوف بجانب الأشقاء في ليبيا والمغرب حتى يتجاوزون محنتهم بكل خير وسلام، معربة عن خالص المواساة والتعازي والتضامن مع كل من ليبيا والمغرب في كارثتي إعصار"دانيال" وزلزال "الحوز"

وأكدت النائبة عفاف زهران على ثقتها في تجاوز الشعب المغربي والليبي بتجاوز هذه المحنة وإعادة إعمار ما تم هدمه نتيجة هذه الكوارث .

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 286 لسنة 2023 بإعلان حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح ضحايا الكوارث الطبيعية التى ضربت دولتي المغرب وليبيا الشقيقتين، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.