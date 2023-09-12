بسبب الإصابة.. الكرواتي "كوفاسيتش" يغيب لـ 10 أيام عن السيتي

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن إصابة الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال آخر م شاركاته مع منتخب بلاده.

ولم يشارك “كوفاسيتش” في أي لقاء مع كرواتيا خلال تصفيات يورو حتى الآن، حيث شارك بديلًا أمام لاتفيا وأرمينيا ضمن تصفيات البطولة الأوروبية.

وقالت صحيفة “jutarnjihr” الكرواتية، إن “كوفاسيتش” تعرض لإصابة عضلية في ظهره يغيب على أثرها لمدة 10 أيام أو أكثر.

وانتقل “كوفاسيتش” للسيتي هذا الصيف قادمًا من تشيلسي الإنجليزي وأخذ مكانه أساسيًا في تشكيل الإسباني بيب جوارديولا.

وأصبح كوفا أساسيًا خاصًة بعد رحيل إلكاي جوندجان وإصابة كيفين دي بروين في بداية الموسم مع السيتي.

واعتلى منتخب كرواتيا صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل.

وتغلب منتخب كرواتيا 1 بهدف نظيفعلى مضيفه منتخب أرمينيا، الاثنين، في الجولة السادسة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز منتخب ويلز 2 -0 على مضيفه منتخب لاتفيا.

ويدين المنتخب الكرواتي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه أندريج كراماريتش، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14، ليقود الفريق لمواصلة صحوته في المجموعة، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي.