بعد ضم كوفاسيتش.. ماذا قدم الكرواتيين مع مانشستر سيتي؟

انضم النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قادمًا من تشيلسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن تعاقده رسميًا مع ماتيو كوفاسيتش، قادمًا من صفوف تشيلسي، بعقد لمدة 4 سنوات حتى عام 2027، مقابل 29 مليون و100 ألف يورو.

وبعد انضمامه، أصبح ماتيو كوفاسيتش رابع لاعب كرواتي يرتدي قميص مانشستر سيتي في تاريخ النادي الإنجليزي.

ماذا قدم اللاعبين الكرواتيين مع مانشستر سيتي عبر التاريخ؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه اللاعبين الكرواتيين مع مانشستر سيتي عبر التاريخ، وذلك على النحو التالي:

1- إيفان كولاك

انضم المدافع الكرواتي إيفان كولاك إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 1983.

وشارك إيفان كولاك في مباراة واحدة فقط مع مانشستر سيتي، وكانت أمام سوانزي سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بنتيجة 4-1.

2- فيردان كورلوكا

انضم المدافع الكرواتي فيردان كورلوكا إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2007، قادمًا من دينامو زغرب، مقابل 13 مليون يورو.

قضى فيردان كورلوكا موسمًا واحدًا مع مانشستر سيتي، شارك خلالها في 47 مباراة، وأحرز هدفًا واحدًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

3- أنتي بالافيرسا

انضم لاعب الوسط الكرواتي أنتي بالافيرسا إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2019، قادمًا من هاجدوك سبليت، مقابل 6 ملايين و300 ألف يورو.

ولم يشارك أنتي بالافيرسا في أي مباراة مع مانشستر سيتي؛ نظرًا لأنه تمت إعارته للعديد من الأندية.

ماذا قدم ماتيو كوفاسيتش مع تشيلسي؟

يذكر أن ماتيو كوفاسيتش قد انضم إلى صفوف تشيلسي في عام 2019، على سبيل الإعارة قادمًا من ريال مدريد الإسباني، قبل تفعيل بند الشراء بعقد لمدة 5 سنوات.

وشارك ماتيو كوفاسيتش في 221 مباراة مع تشيلسي في مختلف البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف، وقدم 15 تمريرة حاسمة.

ونجح ماتيو كوفاسيتش في التتويج بعدة ألقاب مع تشيلسي، مثل: دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في النادي لموسم 2019-2020.