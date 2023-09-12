خالد الجندي: هذه هى السعادة الحقيقية (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الملياردير ستيف جوبز، أحد أقطاب الأعمال في الولايات المتحدة، رئيس مجلس إدارة شركة آبل، توفى عن عمر يناهز 56 عامًا من سرطان البنكرياس.

أضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، الثلاثاء: " الراجل خلّف ثروة قدرها 7 مليارات دولار، يعنى أحفاد الأحفاد مش هيقدروا يخلصوها، لكنه كتب مقال فى غاية الأهمية قبل وفاته بأيام قليلة.

وقرأ الجندى المقال على الهواء:"من وجهة نظري الآن، حياتي هى جوهر النجاح ، لكنني ليس لدي فرح كبير بما أملكه.. في النهاية الثروة أصبحت مجرد رقم أو شيء من الأشياء التي اعتدت عليها".

وتابع "في هذه اللحظة، وأنا مستلق على سريري، مريض وأتذكر شريط حياتي أدرك أن كل سمعتي والثروة التي أمتلكها لا معنى لها في وجه الموت الوشيك، إنه يمكنك استئجار شخص ما لقيادة سيارتك، أو خادم لقضاء أغراضك، أو توظيف قياديين لإدارة أعمالك وكسب المزيد من المال والشهرة، لكن - وبالتأكيد- لا يمكنك استئجار شخص ما وبأي ثمن، لحمل الألم أو المرض نيابة عنك. . يمكن للمرء أن يقتني أشياء مادية كما يحب ، ولكن هناك شيء واحد لا يمكن العثور عليه عند فقده "الحياة. كلما تقدمنا ​​في السن أصبحنا أكثر ذكاءً ، فندرك أن ساعة تبلغ قيمتها 30 دولارًا أو 3000 دولار - كلاهما يعرض نفس الوقت بالدقيقة والثانية..وندرك سواء كنا نحمل محفظة بقيمة 30 دولارًا أو 500 دولار، يظل مبلغ المال فيها كما هو.. وسواءً كنا نقود سيارة بقيمة 150،000 دولار أو 15000 دولار.. الطريق والمسافة التي تُقطع متساوية، وسنصل في النهاية إلى نفس الوجهة.. إذا كان المنزل الذي نعيش فيه هو 300 متر مربع ، أو 3000 متر مربع. الوحدة هي نفسها. ولن تتحرك أو تنام على مساحة أكثر من بضعة أمتار.

وانهى الجندى حديثه:"سعادتك الداخلية الحقيقية لا تأتي من الأشياء المادية التي تملكها سواء كنت تسافر في الدرجة الأولى، أو الدرجة الاقتصادية إذا تحطمت الطائرة، تحطم معها الجميع.. لذا، آمل أن تفهم أنه عندما يكون لديك هدف سامي في الحياة، ويكون لك مآثر أسعدت بها الغير، فهذه هي السعادة الحقيقية.

https://youtu.be/KvV2ihVcgGQ?si=CaD4X3GctrXbjGe9