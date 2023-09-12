الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى ينعى ضحايا المغرب وليبيا ويشيد بقرارات الرئيس السيسى

خالد الجندي
خالد الجندي

نعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، شهداء المغرب وليبيا، داعيًا الله أن يرحم  المساكين الذين لقوا حتفهم في المغرب وليبيا وأن يغفر الله لهم.

وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إن الرئيس السيسي أعلن الحداد في مصر لمدة 3 أيام، ومع تسيير جسر جوي مع إخواننا بالمغرب وليبيا ووضع كل مؤسسات الدولة في خدمة الأشقاء، وهذا ليس بغريب على مصرنا ولا رئيسنا الشهامة والوقوف بصلابة أوقات المحن، ودائمًا تجد الرئيس السيسي عند الشدائد.

 

هذا هو قدر مصر لأنها تشعر بألم جيرانها وأشقائها 

وأضاف، أن هذا هو قدر مصر لأنها تشعر بألم جيرانها وأشقائها مستدلًا بقول النبي عليه السلام: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى".

خالد الجندي الرئيس السيسي الشهامة الشدائد مصر أشقاءها

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