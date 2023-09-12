أمين خارجية "حماة الوطن" يهنئ البابا تواضروس والكنيسة بعيد النيروز

تقدم الدكتور محمد الزهار، أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بالتهنئة إلى نيافة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والكنيسة بعيد النيروز، هو عيد رأس السنة القبطية المصرية 6265، والذي يعتبر أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وارتبط كثيرًا بالفلاح المصرى في عهد المصريين القدماء.

وقال الزهار أمين، أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بالتهنئة، إن عيد رأس السنة القبطية المصرية يوافق أول شهر توت وهو أول شهور السنة القبطية، مهنئًا إخواننا المسيحيين بدء السنة القبطية المصرية الجديدة، والذي يحرص الأقباط بالاحتفال به كل عام.

عيد النيروز

وأوضح "الزهار"، أن عيد النيروز ينتمى للغة القبطية، حيث إن لفظ نيروز من الكلمة القبطية ني - يارؤو، وتعنى الأنهار، وذلك لأن ذاك الوقت من العام هو ميعاد اكتمال موسم فيضان النيل سبب الحياة في مصر، وعندما دخل اليونانيون مصر أضافوا حرف السين للإعراب كعادتهم فأصبحت نيروس فظنها العرب نيروز الفارسية.

موسم فيضان النيل

وأوضح أن هذا العيد يرتبط بمصر القديمة والتي كانت تهتم كثيرًا بالزراعة، حيث إن الفلاح المصرى القديم كان يتبع التقويم القبطى المعروف الآن فى زراعته، ونظرًا لأهمية الزراعة عند المصريين اختاروا أول توت كبداية للسنة المصرية كي يوافق اكتمال موسم فيضان النيل، لأنه الموسم الذى يعم فيه الخير والبركة على الجميع وتزيد فيه خصوبة الأرض وتتضاعف المحاصيل.

وأشار أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن هذا العيد استمر مع الأقباط المصريين في كافة العصور، حيث احتفظ المصريون بمواقيت وشهور السنوات التي يعتمد فيها الفلاح على الزراعة مع تغيير عدد السنين وتصغيره، ورغم اضطهاد الأقباط خلال احتلال الرومان لمصر، ارتبط عيد النيروز بعيد الشهداء عند الأقباط.