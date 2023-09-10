الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن": مشاركة الرئيس السيسي بقمة العشرين تزيد من الفرص الاستثمارية في مصر

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اجتماعات مجموعة العشرين بدولة الهند يؤكد على الدور الهام والمتميز الذي تلعبه السياسة الخارجية لمصر في التعاون والتنسيق مع دول العالم.

وأضاف أن ما طرحه الرئيس السيسي في كلمته حول مشكلة ديون الدول النامية يؤكدان بما لا يدع مجالا للشك أن القيادة تحمل على عاتقها مشكلات دول العالم وبخاصة الدول الأفريقية.

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السفير محمد حجازي: قمة العشرين من أهم المشاركات الخارجية للرئيس السيسي

دول العالم 


وتابع: ما طالب به الرئيس السيسي وفاء دول العالم المتقدمة بالتزاماتها تجاه قضية التغير المناخي خاصة أنها القضية الأصعب التي تواجه القارة الأفريقية.


وأشار أمين الحزب إلى أن حضور الرئيس السيسي لقمة العشرين ومن قبلها انضمام مصر للعضوية الدائمة لقمة البريكس يؤكد أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطوات ثابتة لتتبوأ مكانتها بين الأمم كإحدى القوى التي تلعب دورا هاما في تقدم الدول الأفريقية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين

قمة نيودلهي

واختتم اللواء طارق نصير تصريحاته بأن قمة نيودلهي من القمم المهمة التي سوف تعود على مصر بتوفير عدد من المشروعات الاستثمارية والصناعية وزيادة التبادل التجاري وتبادل الخبرات بين مصر وهذه الدول.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك، اليوم الأحد، في الجلسة الثالثة والختامية التي عقدت ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، حسب فضائية "إكسترا نيوز".

وتحدث الرئيس السيسي عن الانطلاق للمستقبل والحلول القائمة على التعاون متعدد الأطراف، والذي يستوجب الإسراع في معالجة التحديات القائمة قبل أن تستفحل.

اللواء طارق نصير حزب حماة الوطن الدول النامية قمة العشرين الرئيس السيسي

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