مكتبة الإسكندرية تُعلق أنشطتها 3 أيام حدادًا على ضحايا ليبيا والمغرب

أعلنت مكتبة الإسكندرية تعليق أنشطتها الفنية لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الثلاثاء، وذلك حدادًا على الضحايا الذى سقطوا جراء الكارثتين الطبيعيتين في كل من ليبيا والمغرب، على أن تستمر المكتبة فى تقديم خدماتها لجمهورها وزائريها في مواعيدها الرسمية خلال أيام الحداد.

ويتقدم الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية نيابة عن المكتبة والعاملين بها خالص التعازي والمواساة في ضحايا البلدين الشقيقين.

وأعلن الصليب الأحمر، أن عدد المفقودين في ليبيا جراء الإعصار دانيال بلغ 10 آلاف، وحملة دولية لتوفير أكثر من 100 مليون دولار بشكل عاجل لدعم المتضررين من زلزال المغرب.

وصول رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى مدينة نبغازي

ووصل إلى مدينة بنغازي الليبية الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية على رأس وفد عسكري، لتقديم مختلف أوجه الدعم اللوجيستي والإغاثة الإنسانية العاجلة، بحسب بيان للمتحدث العسكري المصري.

وأشار البيان إلى أن هذه المساعدات ستُقدم بـ"التعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة"

وكان قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر في استقبال الوفد المصري.

وكانت مصر قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، الحداد رسميا لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الكوارث الطبيعية في كل من ليبيا والمغرب.

حصيلة زلزال المغرب حتى الساعة 2122 حالة وفاة و2421 مصابا

قالت وزارة الداخلية المغربية، إن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد ارتفعت إلى 2122 حالة وفاة و2421 مصابا.

ووصف عيد الطرزى، عالم الزلازل والكوارث الطبيعية، الزلزال الذي ضرب المغرب بـ"المدمر"، مؤكدًا أن قوته تعادل 25 قنبلة نووية، من ناحية كمية التفجير التي تسببها هذه القنابل.

وقال إن زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر قوى جدا، وقادر على إنتاج تسارع أرضي في بؤرة الزلزال يتراوح ما بين 200 و300 سم2 في الثانية، وهو قادر على تدمير المنشآت، خاصة تلك التي لم تصمم بشكل مقاوم للزلازل، ولم تكن أساسياتها مدروسة بشكل جيد من الناحية الجيولوجية والطبوغرافية. وفق"سبوتنيك".