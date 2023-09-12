"الثقافة" تعلق أنشطتها 3 أيام حدادًا على ضحايا المغرب وليبيا

أعلنت وزارة الثقافة، الثلاثاء، تعليق جميع أنشطتها الفنية لمدة 3 أيام حدادًا على ضحايا الكارثتين في ليبيا والمغرب.

ووجهت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، القطاعات التابعة للوزارة، بوقف جميع الأنشطة التي كان من المقرر إقامتها من اليوم وحتى الخميس المقبل.

وقدمت وزيرة الثقافة خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربية في ضحايا الزلزال ولضحايا الإعصار في ليبيا، مُعربة عن رجائها بالشفاء العاجل للمصابين بالبلدين.

◘ الأوبرا ودار الكتب تعلقان أنشطتها

امتثالاً لقرار الدولة المصرية بإعلان الحداد تضامنا مع الأشقاء من ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال فى المغرب، والإعصار في ليبيا، أعلنت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة د.أسامة طلعت، تعليق جميع أنشطتها لمدة 3 أيام، كما أعلنت دار الأوبرا برئاسة د.خالد داغر تعليق الأنشطة الفنية والثقافية على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور لمدة 3 أيام.

◘ السيسي يعلن الحداد

وأعلن الرئيس السيسي الحداد 3 أيام في مصر، تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

تعرض المغرب لزلزال مدمر قوته 7 درجات على مقياس ريختر وأدى إلى وفاة 1037 وفاة، إضافة إلى 1204 إصابات منها721 إصابة خطيرة، إضافة إلى خسائر مادية وأثرية كبيرة وتسببت العاصفة دانيال في سقوط العديد من الضحايا في مدينة درنة الليبية، وأدت الأمطار الغزيرة إلى تدمير البنية التحتية والممتلكات.

ووجه الرئيس السيسي، القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوا وبحرا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، كما وجه بتقديم أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، مؤكدًا تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا.