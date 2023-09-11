ختام الكرنفال الوطنى الدامج لذوى الاحتياجات الخاصة فى مكتبة الإسكندرية

اختتمت فعاليات الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة بـمكتبة الإسكندرية، والذي نظم على مدار يومين الأحد بالساحة الخارجية للمكتبة "البلازا"، واليوم الاثنين بالمسرح الصغير بقاعة المؤتمرات، بالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية.

ورش فنية وفلكلور شعبي

وقالت مروة الغرباوي، مدير إدارة خدمات المكتبات المتخصصة، إننا نرحب بكم ويسعدنا مشاركتكم بفعاليات الكرنفال الوطني الدامج لـ"ذوي الاحتياجات الخاصة"، والذي أُعد خصيصًا لمشاركة أطفالنا بورش العمل الفنية، والألعاب الرياضية الترويحية، والذي يُختتم بعرض بعض الفنون، والفلكلور الشعبي، آملين إضفاء البهجة والسرور علينا جميعًا.

الحدث خرج بصورة مشرفة

من جانبه، عبر الكيميائي محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الكشافة البحرية المصرية، عن شكره لمكتبة الإسكندرية بجميع قياداتها لإتاحة الفرصة لعمل هذا النشاط بالتعاون معها، كما توجه بالشكر لكل قيادات الكشافة البحرية القائمين على تحضير هذا الحدث منذ شهر، مما جعله يخرج بصورة لائقة وشكل مشرف لنا جميعا.

تسليط الضوء على الموهوبين من ذوي الهمم

تسلط الاحتفالية الضوء على مجموعة من الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديمهم لعروض فنية مختلفة، حيث تهدف المكتبة من خلال قطاع المكتبات إلى إبراز قدراتهم، وتقديم خدمات متنوعة لهم خصوصًا للأطفال، كما تحرص على إشراكهم جميعًا مع فئات المجتمع المختلفة.

يأتي ذلك في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم، للتشجيع على القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة وكذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، حيث يتم توفير برامج وأنشطة ثقافية وورش عمل تفاعلية خلال العام لجميع فئات وأعمار ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا محاضرات عن بُعد ودورات تدريبية، بالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة

الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة

الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة

الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة