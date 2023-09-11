مكتبة الإسكندرية تحتفل بختام الموسم الثقافي والفني للطفل والنشء بقصر الأميرة خديجة

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات احتفالية ختام الموسم الثقافي والفني للطفل والنشء بمقرها بقصر الأميرة خديجة في منطقة حلوان، وذلك الساعة الثالثة مساء يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر.

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة



وسيتضمن الاحتفال العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة وستحتوي على فقرات من إلقاء الشعر والغناء والعزف المنفرد، بالإضافة إلى عرض العلوم وأعمال فنية مختلفة. وسيصاحب الحفل معرضًا لمنتجات رواد مكتبتي الطفل والنشء نتاجًا لما تعلموه خلال دورات الموسم الصيفي بقصر الأميرة خديجة.

فعاليات الموسم الصيفي



وكان الموسم الصيفي مزدحمًا بالدورات الثقافية والتعليمية والفنية وورش عمل متنوعة لرواد مكتبتي الطفل والنشء؛ حيث احتوى على ورش اليوم الواحد مثل صناعة الحلي النحاسية والأشكال الجبسية وإعادة التدوير وصناعة الشموع. بالإضافة إلى ورش ثقافية مثل ورش الحكي والقراءة السريعة ومسابقات ثقافية، وأيضًا الدورات التدريبية المتخصصة في العديد من المجالات ومنها دورة "الريادي الصغير"، ودورة "مهارات تعزيز الثقة بالنفس"، بالإضافة إلى دورات الفنون والأعمال اليدوية مثل دورة "الخط العربي" ودورة "صنع المكرمية".



تأتي الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.



احتفال قصة مدينة بالإسكندرية

وأعلنت مكتبة الإسكندرية أمس عن حفل ختام برنامج الأنشطة الصيفية لعام 2023 بمكتبتي الطفل والنشء، والذي يحمل هذا العام عنوان “قصة مدينة”، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ويهدف البرنامج الصيفي السنوي بالمكتبتين إلى تنمية مواهب وقدرات الأطفال والنشء من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة تساعدهم على اكتشاف طاقاتهم وإمكانياتهم الكامنة.