أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 13-9-2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين الراغبين في البناء وتشطيب الشقق والوحدات السكنية والمحلات التجارية حيث تشهد الأسواق المصرية استقرار ملحوظ في أسعار التشييد والبناء بسبب استقرار العملات الأجنبية في البنوك المصرية.



أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 13-9-2023

يقدم الدستور للقراء أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 13-9-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية دون تكلفة العتالة والنقل ومكاسب التجار والموزعين وهى كما يلي:-

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو نحو 32000 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 33500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 33000 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال نحو 32000 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 32200 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 32400 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 32500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 32700 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 32500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 32500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 31800 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 32100 جنيه.

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم نحو 1900 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السهم نحو 1890 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الفهد نحو 1890 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1880 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس نحو 1940 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص نحو 1920 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 2100 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري نحو 1900 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1970 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء نحو 1900 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1950 جنيه.

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