ميركاتو المظاليم.. أسوان يضم لاعب غزل المحلة والترسانة يتعاقد مع حمزاوي

بدأت أندية دوري المحترفين ودوري القسم الثاني تضع اللمسات الأخيرة على صفقاتها الجديدة لتدعيم صفوفها قبل غلق فترة القيد الثانية استعدادا للموسم الجديد، حيث تعاقد نادي أسوان مع مسعد عوض حارس الجونة، علي سبيل الإعارة وكريم مصطفى لاعب غزل المحلة وتعاقد السكة الحديد مع الليبيري هادين تياجو لاعب إسطنبول سبور التركي.

الليبيري هادين تياجو لاعب السكة الحديد

وأبرم نادي بروكسي ثلاث صفقات بالتعاقد مع عمارة نيمار لاعب نادي منتخب السويس وعبد العزيز أحمد حارس مرمى إف سي زد ومحمد حمبوزو لاعب الإتصالات.

التعدين يتعاقد مع حارس الزمالك

وتعاقد نادي النصر للتعدين مع السيد عطية حارس الزمالك ونور نبيل لاعب بورفؤاد..وتعاقد نادي مكادي مع شمس محارب لاعب كفرالشيخ ومحمد معوض لاعب المصرية للاتصالات.

وفي دوري القسم الثاني، تعاقد الترسانة مع أحمد حمزاوي لاعب إيسترن كومباني وتعاقد نادي نبروه مع ثلاثة لاعبين مواليد 2001 وهم عبده مراد من حرس الحدود وحازم الكاشق من فيوتشر وإيهاب ناصر من المقاولون ..وقام شبان قنا بضم محمود عبد الشافي لاعب أبو تشت .

وتعاقد نادي طهطا الصاعد حديثاً للقسم الثاني مع إسلام عادل لاعب شبان قنا ..وقام نادي بلقاس السيد بضم النورج لاعب المجد السكندرى وتعاقد المجد السكندري مع مصطفى بوجي مدافع طنطا.

وتعاقد نادي هلال مطروح مع خير دونجا حارس كيما أسوان ..وتعاقد نادي الصيد بالمحلة مع سمير العراقي لاعب بتروجت .. وقام مركز شباب القزازين بضم إسلام شيحة حارس بلقاس سيتي وحسن تريكا لاعب ميجاسبورت.

وقام نادي الألومنيوم بضم يوسف مبروك لاعب أسوان وتعاقد نادى الأقصر يتعاقد مع أحمد حمودي لاعب الألومنيوم.

الشمس يضم لاعب من الدوري المالديفي

وتعاقد نادي الواسطى يتعاقد مع عمرو عبادي لاعب قوص وقام نادي الشمس بالتعاقد مع محمد حسن ابو السعود حارس مرمى تيناج المالديفي.

وتعاقد المنصورة تعاقد مع إبراهيم عايش لاعب غزل المحلة ..وقام نادي مستقبل وطن بضم محمد خالد فيلكس لاعب بورتو السويس ومحمد عادل تيجانا لاعب المنصورة..وتعاقد نادي الفيوم مع مهند أحمد علي لاعب شبان قنا و أشرف زيدان لاعب الاتحاد السكندري و أحمد صلاح لاعب حرس الحدود ودكرنس وشربين وسمنود السابق