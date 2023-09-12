أبو المكارم: فرص لتواجد المنتجات المصرية في السوق السعودي

تفقد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم الجناح المصري والشركات المشاركة بمعرض السعودية للبنية التحتية (Saudi Infra Structure) والمقام في المملكة خلال الفترة من 11 - 13 من سبتمبر الجاري ورافقه في الجولة محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس وناريمان فتحي مدير المعارض بالمجلس عمرو عادل نائب القنصل التجاري المصري عن التمثيل التجاري.

فرص لتواجد المنتجات المصرية بالسوق السعودي

شملت الجولة الشركات المصرية المشاركة وعددها 12 شركة أبدوا إعجابهم بالمعرض والسوق السعودي فكان من بينهم عدد من الشركات التي استكشفت السوق السعودي للمرة الأولى من خلال مشاركتهم بالمعرض.

وبحث أبو المكارم والفريق التنفيذي للمجلس في حضور نائب القنصل التجاري مع الشركات المشاركة فرص تواجد منتجاتها في السوق السعودية وضرورةاختراق هذا السوق لاهميته كسوق جديدة لمنتجاتهم وخاصة تلك الشركات التي لم يسبق لها التعاون مع هذا السوق.

وعرضت الشركات المشاركة مجموعة من المقترحات والافكار الإيجابية لدعم تواجدها واختراق السوق السعودي وذلك منن خلال إثبات جودة المنتج المصري و خاصة في المشاريع الاستثمارية الجديدة التي أسفر الحديث عنها من خلال المعرض.

وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن إقامة معارض مثل هذا المعرض يعد دراسة ميدانية عن السوق يتعرف عليها العارض بنفسه ويختبر منها أهمية هذا السوق مشيرا إلي إعداد المجلس لدراسة تفصيلية قبل المعرض تؤكد أهمية هذا السوق وضرورة التواجد به وتم تعميمها بين الشركات المشاركة لمعرفة نوعية العملاء والقوة الشرائية للسوق السعودي.

ختراق هذا السوق لاهميته كسوق جديدة لمنتجاتهم

وأكد أنه من خلال تلك الدراسة والحضور الفعلي للمعرض تستطيع كل شركة أن تقرر استمرارها في السوق من عدمه وهو مااتضح فعليا من طلب عدد من الشركات مد فترة تواجدها لبعد المعرض لاستكمال أعمالهم.

أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضرورة الدراسة الجيدة للسوق والشريحة التي تستطيع الشركات المنافسة من خلالها ومطابقة المنتجات للمواصفات المطلوبة، موضحًا أنه من أجل ذلك تعاون المجلس مع التمثيل التجاري بالسعودية في الإعداد للقاءات ثنائية للشركات الراغبة في مد الإقامة لدراسة السوق والالتقاء بالعملاء المحتملين لهم في المملكة، خاصة أن بعض الشركات تحتاج للقاء الشركات السعودية وكذلك الجهات والهيئات التي من شأنها اعتماد المنتجات المصرية.

وأضاف “مجيد” أن الهدف الرئيس والأساسي بمشاركة المجلس في المعرض بالجناح المصري هو مساعدة الشركات للتصدير للسوق السعودي والتعرف على أبرز الشركاء التجاريين والتواصل مع قنوات التوزيع المختلفة كموزعين ووكلاء ومستوردين وأن يكون ذلك اكتشاف للسوق الذي يتميز بالقوة الشرائية العالية والتوسع المستمر.

وتعد المملكة ثاني أكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية، كما أنه من العوامل المساعدة وجود أكبر جالية مصرية تصل إلى نحو 2 ونصف مليون مواطن ما يمثل أداة تسويقية بالغة الأهمية حيث إنه يعطي دفعة للمنتج المصري بالمملكة وشريك تجاري رئيسي لمصر، فضلاً عن البعد الثقافي والجغرافي والتاريخي.