أبوالمكارم: هناك فرص كبيرة لنمو صادرات الصناعات المرتبطة بقطاع الكيماويات

أكد المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وجود فرص كبيرة لنمو صادرات الصناعات المرتبطة بقطاع الصناعات الكيماوية، الذي تتنوع منتجاته بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات إنتاج لكل القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، فضلًا عن المنتجات التامة الصنع التي تباع للمستهلك النهائي مباشرة.

وأشار إلى أن صادرات القطاع احتلت المركز الأول بنمو بلغ 23% خلال عام 2021 بقيمة بلغت 8.629 مليار دولار، لتمثل 24% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وأكد تجاوز نسبة الطاقة الإنتاجية للقطاع ككل، بمختلف صناعاته، خلال عام 2022 حوالي 22.5% بقيمة حوالي 52 مليار دولار.

جاء ذلك خلال ختام برنامج "ازدهار" في دورته الثانية بالإسكندرية اليوم، بحضور المهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والدكتورة دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس نبيل أبوحمدة رئيس جمعية مستثمري منطقة مرغم الصناعية، وأحمد الكناني ممثل جهاز تنمية المشروعات MSMEDA، والمهندس محمود السعدنى عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف، وإيمان الدمرداش استشاري الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبحضور 34 شركة مستفيدة من برنامج "ازدهار" في دورته الثانية.