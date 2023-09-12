سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 12-9-2023

سجل سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية والعاملة في مصر، استقرارا حيث بلغ في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى

أخر تحديث لسعر الريال السعودي في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث استقر سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر

في بنك مصر، سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 ليبلغ نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 استقر في البنك التجاري الدولي CIB ليبلغ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليسجل 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك البركة ليسجل 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية

ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك الإسكندرية ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

فى مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 استقرارًا ليبلغ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى المصري

استقر سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، ليسجل نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع.