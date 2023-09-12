"ماس في جهاز إلكتروني".. تفاصيل إصابة 3 أشخاص في حريق بالبساتين

تسلمت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الثلاثاء، تقرير الأدلة الجنائية بشأن معاينة حريق شقة سكنية بزهراء المعادي.

تفاصيل إصابة 3 أشخاص في حريق بالبساتين

وتبين أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي في شقة سكنية بالطابق الرابع في العقار المكون من خمسة طوابق وتم السيطرة عليه قبل امتداده لأخرى، وتبين اختناق ثلاثة من قاطني الشقة وجرى نقلهم وإسعافهم.

وأفادوا في أقوالهم أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي في وصلة جهاز إلكتروني مما ولد شرارة التهم محتويات الشقة وامتدت للشقة المجاورة.



ورد بلاغا لغرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بالمعراج العلوي عمارة 4126، وجرى إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الإطفاء في زهراء المعادي.

وأفادت بوجود الحريق بعقار مكون من 5 طوابق، وتم إخلاء العقار من السكان وتحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق، التي قررت ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق وكشف الخسائر والتلفيات وتقدير ثمنها، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وإعداد تقرير مفصل عن إصابتهم تمهيدًا لسؤالهم في الحادث لبيان وجود شبهة من عدمه.

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى الصحراوى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الأوسطى الصحراوى.

انتقلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لموقع الحادث وتم رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 8 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وطلب تحريات المباحث.