الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية: ننتظر قرارا بزيادة عدد المشجعين خلال 72 ساعة

أحمد دياب
أحمد دياب

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة بشأن قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023/2024.

وقال أحمد دياب فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: “رابطة الأندية تسير علي الطريق الصحيح ونسعي بقوة لإنجاح الدوري المصري الممتاز ، الذي يملك كل الإمكانيات ليكون الأفضل”.

وأضاف: “نسعى الفترة المقبلة لعودة الجماهير المصرية للمدرجات بشكل كامل بإذن الله ونسعي لزيادة الجماهير لعدد أكبر من 10 آلاف مشجع ، وان شاء الله ننتظر خلال 72 ساعة قرار في ما يخص الجماهير”.

وتابع: “نملك الآن قرار بحضور 10 آلاف مشجع بواقع 5 لكل فريق خلال الموسم الجديد ونسعي لزيادة العدد قبل انطلاق المسابقة، وهناك نظام الرابطة تسير به بشأن مؤجلات الأندية للموسم الجديد 2023/2024".

واستكمل: “لدينا نظام بشأن المؤجلات وخلال العام الماضي لم نقرر تأجيل أى لقاء إلا طبقًا للائحة لجنة المسابقات.. الموسم المقبل لن يكون هناك مؤجلات حال وصول أى نادي للأدوار الإقصائية فى البطولات الإفريقية، بينما إذا وصل أى فريق للمباراة النهائية سيكون هناك اجتماع لرابطة الاندية لإتخاذ القرار المناسب".

وتابع: "هناك خطة موضوعة خلال الموسم الجديد من أجل نجاح منتج مسابقة الدوري المصري الممتاز.. الدوري الموسم الحالي سينتهي 30 يوليو  العام المقبل".

يذكر أن قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز أقيمت أمس وأسفرت عن مباريات قوية ضمن لقاءات الجولة الأولى وأبرزها الأهلي أمام المصري والزمالك أمام بيراميدز.

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