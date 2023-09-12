الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد ختام "عام التبادل الإنساني المصري الروسي" ‏بموسكو

وزيرة الثقافة من
وزيرة الثقافة من الحدث

تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مساء اليوم، بالعاصمة الروسية موسكو، ختام فعاليات "عام ‏التبادل الإنساني بين مصر وروسيا"، الذي عُقد تحت رعاية ‏الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي، فلاديمير ‏بوتين.

واستهلت وزيرة الثقافة زيارتها لموسكو بجولة بمتحف الدولة التاريخي الروسي، والذي تعكس معروضاته التاريخ والحضارة والثقافة الروسية منذ قديم الزمان حتى أيامنا هذه.

ويُعتبر هذا المتحف من أكبر متاحف تاريخ روسيا يضم أكثر من 4 مليون قطعة أثرية ومخطوط نادر في 39 قاعة.

 كما زارت وزيرة الثقافة، "جاليري تريتياكوف الوطني" وهو متحف للفنون التشكيلية في مدينة موسكو، ويعتبر "جاليري تريتياكوف" أحد أشهر المتاحف الفنية في العالم.

العام الثقافي الإنساني "مصر – روسیا"

يُذكر أن العام الثقافي الإنساني "مصر – روسیا"، ‏انطلق من دار الأوبرا المصرية، بالقاهرة، حيث أعدت وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة ‏الخارجية، والجانب الروسي، لهذه المناسبة أجندة شملت ٢٣ فعالية ‏ثقافية وفنية، شاركت فيها جميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة، ‏ بدأت من مصر، وتُختتم في العاصمة الروسية ‏موسكو، بالإضافة  حيث تم اختيار روسيا ضيف شرف "مهرجان ‏الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة"، وتواصلت ‏الفعاليات من خلال الندوات ومعارض الكتاب والفنون التشكيلية ‏والحرف التراثية ، إلى جانب تبادل للفرق الفنية بين الجانبين، وإصدار ‏مجموعة من المترجمات من الروسية إلى العربية والعكس‎.

نيفين الكيلاني تناقش إعادة تأهيل  المواقع الثقافية بشمال سيناء

بمستهل زيارتها لمحافظة شمال سيناء، التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لبحث تكثيف الأنشطة الثقافية في المحافظة، بحضور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد سعودي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بإنشاء وإعادة تأهيل عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، والتي سوف يتم الانتهاء منها وتجهيزها للافتتاح خلال الفترة المُقبلة، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الثقافية ضمن خطة التنمية الثقافية بالمحافظة.

وزيرة الثقافة من الحدث
وزيرة الثقافة من الحدث
وزيرة الثقافة من الحدث
وزيرة الثقافة من الحدث
وزيرة الثقافة من الحدث
وزيرة الثقافة من الحدث
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وزيرة الثقافة متحف الدولة التاريخي الروسي العام الثقافي الإنساني مصر – روسیا

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