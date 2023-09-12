الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"لا بأس من التخلي عنه".. أستاذ شريعة إسلامية يعلق على حظر النقاب في المدارس

النقاب
النقاب

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسميًا اليوم فى إخطار المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية بحظر النقاب داخل المدارس.

 

حكم تغطية المرأة وجهها

وعلق الدكتور عبد الوارث عثمان أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على هذا القرار وقال فى تصريح خاص لموقع الدستور: "اختلف العلماء فى حكم تغطية المرأة لوجهها فقد ذهب الحنابلة إلى وجوب تغطية المرأة وجهها إلا من محارمها  وذهب الأحناف إلى عدم وجوب تغطية وجه المرأة إلا للضرورة عندما لا تأمن  على نفسها من الفتنة أو تخشى من أن يفتتن بها الغير.

أقرأ أيضًا

txt

عاجل.. بعد قرار "التعليم".. أحمد كريمة: يجب منع النقاب من هذه الأماكن

وأضاف: "أما في الأماكن التى تمنع النقاب فى بعض المدارس والجامعات خاصة لو كان يفصل فيه بين البنين والبنات فلا بأس من التخلي عنه ويقع الوزر "إن وجد" على من منعه".

 

وتابع: "أعجب أشد العجب عندما يحرص البعض على منع النقاب أو  الحجاب من مدارسنا وجامعاتنا ولا يلقون بالا لطالبة العلم والتى تضع المساحيق على وجهها وكذلك تلبس الضيق  وهذا كله لا يليق بطلبة العلم، فعلى أصحاب القرارات فى العملية التعليمية التوازن والحكمة عند اتخاذ هذه القرارات بحيث يكون الهدف هو التوسط والاعتدال والانضباط فى ملابس طلاب العلم".

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت عدة قرارات بخصوص الزي الخاص بالطالبات وجاءت كالتالي 


-غطاء الشعر للبنات "الحجاب" اختياري


-يشترط في الحجاب الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها

 

-لا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر

 

-لا يخالف الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة

 

-يكون ولي الأمر يكون على علم ويكون بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص غير ولي الأمر على أن يتم التحقق من علمه بذلك

النقاب منع النقاب حظر النقاب بالمدارس حظر النقاب التربية والتعليم

الأكثر قراءة

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

"موديست" يوجه رسالة لجماهير الأهلي

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

"الداخلية" تكشف تفاصيل إنهاء حياة فتاة على يد شقيقها ببورسعيد

أبناء مطروح يجهزون وحدات سكنية وأكفانًا لدعم متضررى إعصار "دانيال" بليبيا

ليبيا تسلم مصر 75 جثمانًا من ضحايا إعصار دانيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟