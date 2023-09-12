الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جمال رائف: مصر "سند وعون" للأشقاء العرب فى تقديم الدعم بمختلف الأزمات

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال رائف

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إنه منذ اللحظات الأولى وحدوث الإعصار "دانيال في ليبيا"، ومصر والقيادة السياسية والشعب الجميع يتضامنون ويراقبون ما يحدث من مستجدات، مؤكداً أن مصر "سند وعون" للأشقاء العرب في تقديم الدعم بمختلف الأزمات. 

وأضاف "رائف" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة والقيادة السياسية طوال الوقت في مختلف الأزمات ترسل المساندة والدعم لكل الدول العربية في أي أزمة ولدينا مواقف مشرفة، ودائما حاضرة كما حدث مع "سوريا ولبنان".

وتابع الكاتب الصحفي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دائماً على وصف الدول العربية بالأشقاء ويترجم هذا من خلال هذه الخطوات الإنسانية، وأيضاً الدولة تترجم حديثها ومبادئها لأفعال على أرض الواقع، ونجد أن القيادة السياسية تصدر عدة قرارات جزء منها معنويا مثل إعلان حالة الحداد 3 أيام أو عمليا فيما يتعلق بإرسال المساعدات إلى الدول المتضررة.

الرئيس السيسى يوجه القوات المسلحة بتقديم كل أشكال الدعم للمتضررين فى ليبيا والمغرب

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

 

 

 

لرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة تقديم الدعم إعصار دانيال في ليبيا آثار زلزال المغرب

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