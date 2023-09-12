الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الكهرباء: 286 مليون جنيه أرباح "الطاقة المتجددة في مصر

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

اجتمع اليوم مجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة برئاسة السيد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بجلسته الرابعة لعام 2023، بحضور عدد من قيادات القطاع، حيث استعرض المجلس المركز المالي للهيئة في 30-6-2023.

جهود الطاقات المتجددة 

- بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 3 مليارات جنيه، بزيادة تتجاوز 670 مليون جنيه عن المستهدف.

- شهدت قائمة الدخل تحقيق الهيئة لصافى أرباح قدرها 268 مليون جنيه، ما يعبر عن تطور أداء الهيئة كأحد نماذج المؤسسات الحكومية الناجحة، وذلك على الرغم من الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد وعمليات الشحن.

-وعلى مستوى أداء المحطات التابعة للهيئة، بلغ إجمالي الطاقة المنتجة خلال العام المالي 2022/2023 قرابة 4000 ج. و. س، ساهمت فى توفير أكثر من 645 ألف طن بترول مكافئ.

- وفي ذات الصدد، ارتفعت القدرات المركبة لمحطات انتاج الكهرباء (الرياح-الشمسية) التابعة للهيئة إلى حوالى 1340 ميجاوات خلال العام المالي، حيث تم بدء تشغيل مشروع الخلايا الشمسية قدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه.

- فضلاً عن ذلك، تشهد الأسابيع القليلة القادمة بدء إجراءات تشغيل مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على ساحل البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه.

جذب الاستثمارات 

- يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من ثلاثة آلاف ميجاوات تنفذ أغلبها من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، ما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.

وفى نهاية الاجتماع، أشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة مما ساهم فى رفع معدلات الإنتاجية لمشاريع الهيئة وتحقيق الهيئة أرباح.

 وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره وتكاتف الجهود والتنسيق مع كافة الجهات المعنيةمن أجل الوصول للأهداف المرجوة، إلى جانب استمرار الهيئة في أداء دورها في تيسير إجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، الشريك الرئيسي لتحقيق استراتيجية مصر للطاقة المتجددة.

وزير الكهرباء أستاذ الطاقة المتجددة صافي أرباح الطاقة المتجددة اجتماع الجلسة الرابعة لعام 2023 هيئة الطاقة المتجددة NREA

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