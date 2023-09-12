الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة الأهلى تطير إلى السعودية اليوم.. وكولر يختار القائمة

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

تغادر بعثة الفريق الأول بنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، إلى السعودية برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، على متن طائرة خاصة.

ويرافق عدد من أعضاء مجلس الإدارة، البعثة، على نفقتهم الشخصية، وذلك استعداداً لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي والمقرر لها مساء الجمعة المقبل في الطائف.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة الفريق التي ستغادر القاهرة وتضم 18 لاعباً حسب لوائح البطولة، حيث يخوض الفريق مرانا اليوم قبل التوجه إلى مطار القاهرة الدولي في رحلة الفريق إلى السعودية، لا سيما بعدما وضع يده على القائمة عقب الودية الأخيرة أمام طلائع الجيش.

ويعقد كولر جلسة خاصة مع اللاعبين بعد إعلان القائمة من أجل الحديث عن الاختيارات الفنية والمعايير التي وضعها للسوبر الإفريقي والتأكيد على أن الموسم طويل وهناك العديد من البطولات المختلفة لمشاركة جميع اللاعبين.

ومن المقرر أن يتدرب الفريق بالسعودية على أحد الملاعب الفرعية هناك يومين قبل خوض المباراة يوم الجمعة ثم العودة مساء السبت استعدادا لمباريات الدورى المصرى في الموسم الجديد بعد إجراء القرعة مساء أمس الإثنين.

الأهلي يعلن التعاقد مع الفرنسي موديست

وأعلن نادي الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.

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