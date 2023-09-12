الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"علاقة محرمة".. تفاصيل وفاة شاب ألقى نفسه من الرابع "خوفا من الفضيحة"

جثة شاب
جثة شاب

 واقعة مأساوية كان بطلها شاب قاده الحرام إلى التردد على منزل جارته الحسناء مستغلًا غياب أسرتها، لإقامة  علاقة محرمة حتى كشف الأهالي أمره وكانت نهايته الموت.. فما القصة؟.

أقوال الشهود

وقال الشهود إن المتوفى مقيم في المنطقة منذ سنوات مع عائلته، لكن مؤخرًا ارتبط بعلاقة عاطفية بجارته المتزوجة ما أثار استياءهم، وبدأ الجيران في العقار يترصدون المتهم فوجدوه يتردد عليها كثيرًا مستغلًا غياب أسرتها.

وتابع الشهود أنه يوم الواقعة قرروا أن يكتشفوا أمره ويمنعوه من التردد على جارته، ولكن بمجرد أن دقوا الباب وحاولوا فتحه عنوة سمعوا صوت ارتطام قوي وتبين أن المتوفى ألقى نفسه من شرفة الشقة خوفًا من الفضيحة وفتك الأهالي به، فبدخولهم الشقة عنوة وجدوه ألقى نفسه من الشرفة، وعندما توجهوا له وحاولوا نقله للمستشفى كان قد لقي مصرعه.

مناظرة الجثة 

وتبين أن المتوفى سقط من شقة سكنية من الطابق الرابع وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر يرتدي ملابسه ، وبه إصابات وكسور في الرأس وباقي الجسد ما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي من الرأس وإصابته بنزيف دموي غزير انتهى بوفاته في الحال.

قرارات النيابة العامة

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، تشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير عن سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بعقار الواقعة، لكشف ملابساتها.

تفاصيل بلاغ قسم الشرطة

كان لقي شاب عشريني مصرعه، عقب سقوطه من شرفة شقة بالطابق الرابع، أثناء محاولة هروبه من الأهالي عقب قيامه بممارسة الرذيلة مع جارتهم القاطنة بذات العقار.

كان ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي بسقوط شاب من الطابق الرابع ومصرعه، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب عمره 28 سنة، متوفى إثر سقوطه من علو.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض على الفتاة وجار التحقيق معها حول ملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وفاة شاب سقط من علو منطقة حلوان منطقة 15 مايو أخبار الحوادث

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