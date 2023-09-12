"السر في التطوير".. حلقة السمك بالغردقة وجهة للسياح والمصريين (صور)

تشهد حلقة الأسماك الجديدة في مدينة الغردقة إقبالًا من السياح الأجانب والمواطنين في مدينة الغردقة، وذلك لشراء أسماك البحر الأحمر الطازجة، بجانب التنزه داخل الحلقة، والتي أصبحت وجهة سياحية بعد تطويرها من قبل محافظة البحر الأحمر ووضعها ضمن برامج الرحلات السياحية لشركات السياحة، ضمن جولة المدينة التي تنظمها الشركات للسياح.

حيث تعد حلقة السمك المكان الأشهر لزوار مدينة الغردقة من محبي الأسماك والكائنات البحرية، والتي تستقبل يوميًا المئات من المواطنين والسياح الوافدين، حيث يتورَّد بها كميات كبيرة من الأسماك بأسعار مخفضة بجانب توافر مطاعم لتناول الأسماك الطازجة، أو شرائها وتسويتها داخل الحلقة بعد اختيار الأسماك وشرائها.



محافظ البحر الأحمر: تطوير حلقة السمك تكلف 30 مليون جنيه

وأكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، في تصريحات له، أن أعمال تطوير حلقة السمك بمدينة الغردقة لم تستغرق وقتًا طويلاً لما لها من أهمية لمواطني مدينة الغردقة والسياح الوافدين من مختلف الجنسيات. وأكد أن عملية التطوير تمت على أعلى مستوى من التنفيذ والتصميم الذي يليق بالمدينة السياحية العالمية، وبكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد نقلة حضارية للمدينة وظهورها بالشكل اللائق أمام المترددين عليها من الأهالي والسائحين. كما أشار إلى أن أعمال التطوير شملت تطوير الحلقة بالكامل لتكون على طراز عالمي يليق بمدينة الغردقة الساحرة.

وكشف محافظ البحر الأحمر أن المساحة الإجمالية لحلقة السمك بمدينة الغردقة تبلغ 6370 مترًا مربعًا، وأشار إلى أن تكلفة أعمال التطوير بلغت 30 مليون جنيه، حيث تم البدء في أعمال الإنشاءات بها بداية العام الماضي 2021، وافتتحت في مطلع العام الجاري. كما شملت أعمال التطوير شوادر السمك ومحال أخرى وساحة انتظار سيارات أمام الحلقة ومكتبًا للإدارة ومخزنًا ومصنعًا للثلج وغرفة كهرباء ومخزنًا لصناديق ومخبزًا ومنطقة تنظيف السمك، بجانب غرف للمراقبة.

المرشدين السياحيين: حلقة السمك مزار سياحي مميز

من جانبه، كشف بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين في البحر الأحمر، أن حلقة السمك في مدينة الغردقة أصبحت ضمن أهم برامج الزيارة للسياح خلال رحلاتهم داخل المدينة، أو كما يُطلق عليها رحلات "الستي ستور".

وأشار إلى أن السياح يحرصون على تناول الأسماك الطازجة داخل الحلقة، والتقاط الصور مع أسماك البحر الأحمر المختلفة والمميزة، مما يُساهم في الترويج السياحي لزيارة المدينة، مؤكدا أن حلقة الأسماك في الغردقة أصبحت معلمًا ومزارًا سياحيًا فريدًا.

حلقة الاسماك بالغردقة

حلقة الاسماك بالغردقة