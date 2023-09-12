الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. طريقة التقديم.. الشروط والتخصصات المطلوبة لوظائف الأزهر 2023

مشيخة الأزهر الشريف
مشيخة الأزهر الشريف

أعلن الأزهر الشريف، عن حاجته إلى مجموعة من التخصصات للعمل بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وذلك عن طريق الندب الداخلي، وفقًا لقرار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

التخصصات المطلوبة بوظائف الأزهر الشريف

وطلب الأزهر شغل وظائف للمتمكنين بالتخصصات الآتية:

- تخصص شرعي.

- تخصص عربي.

- تخصص ألماني.

- تخصص إنجليزي.

- تخصص فرنساوي.

- تخصص لغة أردية.

- تخصص لغة ساحلية.

- أخصائي اجتماعي.

- علم نفس.

- رسام.

- مصمم جرافيك.

- مونتير مصور.

- تحليل بيانات.

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شروط التقديم بوظائف الأزهر الشريف

ووضع الأزهر الشريف عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائفه، وهي كالتالي:

1- ألا يتجاوز سن المتقدم 45 سنة في تاريخ نشر الإعلان.

2- أن يكون المتقدم من العاملين بالمناطق الأزهرية ودواوينها ومعاهدها ومناطق الوعظ.

3- أن يكون المتقدم من المعينين بوظائف التعليم أو معين بوظائف الوعظ من حملة المؤهلات العليا بتقدير عام لا يقل عن جيد، ويفضل حملة الماجستير والدكتوراه وذلك بالنسبة لشغل الوظائف من مسلسل 1 إلى مسلسل 9.

4- أن يكون المتقدم من المعينين بالأزهر الشريف، ومن حملة المؤهلات العليا التي تناسب نوع وطبيعة العمل للوظائف من مسلسل 10 حتى مسلسل 13، وأن يجيد المهارة المطلوبة وتقديم المستندات الدالة على ذلك.

5- اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة للوظيفة المتقدم إليها.

6- إجادة التعامل مع الحاسب الألى.

7- الحصول على الدورات التدريبية المقررة لتأهل للوظائف من مسلسل 1 حتى مسلسل 9.

8- اجتياز الدورات التدريبية المقررة للتأهل للوظائف من مسلسل 10 حتى مسلسل 13.

9- الحصول على تقرير كفء خلال العامين السابقين لتاريخ التقدم أو ما يعادلها.

0- ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء مرتبط بالسلوك الوظيفي أو بالشرف والأمانة وغير محال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.

11- ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء تأديبي خلال السنتين الماضيتين ولم يتم محوه أكثر من 10 أيام.

طريقة التقديم علي وظائف الأزهر الشريف

على من يرغب في التقديم لشغل تلك الوظائف، أن يتقدم يدويًّا بطلب للإدارة العامة للشئون الوظيفية، وأن يقوم بملء النموذج الذي توفره بوابة الأزهر الإلكترونية.

الأزهر فرص عمل بوابة الأزهر وظائف الندب الداخلي

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