تحت إشرف شيخ الأزهر.. بيت الزكاة والصدقات يعلن عن وظائف جديدة

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري عن حاجته لشَغل وظائف جديدة منها سائق لديه رخصة مِهْنيَّة؛ للعمل بعقد عمل محدد المدة، قابل للتجديد سنويًّا.

يشترط في المتقدم أن يكون:

- حاصلًا على مؤهلٍ متوسط أو فوق المتوسط «يجيد القراءة والكتابة».

- لديه خبرة لا تقل عن سنة في الشركات الخاصة.

- أدى خدمته العسكرية أو أُعْفِي منها.

- متفرغًا تفرغًا تامًّا.

- من ساكني محافظة القاهرة أو الجيزة، طبقًا لبطاقة الرقم القومي السارية.

- ألا تزيد سنه على 40 عامًا وقت تاريخ الإعلان.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات والاختبارات الضرورية للوظيفة.

- يقبل العمل والسفر لجميع محافظات الجمهورية، وَفْقًا لحاجة العمل .

من تثبت جدارته في العمل في الستة الأشهر الأولى سيُنْظَر في تعيينه في البيت.

على الراغبين في التقدم للوظيفة إرسال (السيرة الذاتية - صورة رخصة القيادة السارية - صورة بطاقة الرقم القومي السارية) على موقع بيت الزكاة والصدقات الرسمي فقط عن طريق الرابط التالي: https://baitzakat.org.eg/careers

وأوضح أن التواصل مع المرشحين تليفونيًّا؛ لتحديد موعد المقابلة الشخصية بمقر البيت بمشيخة الأزهر بالدراسة.

كما أعلن عن حاجته لعدد من المتطوعين بأجر يومي في التخصصات التالية:

- إخصائي تنمية موارد.

- مدخل بيانات.

الشروط:

أن يكون المتقدم:

- حاصلًا على مؤهل عالٍ.

- لديه خبرة 3 سنوات فأكثر في المجال المتقدم له.

- متفرغًا تفرغًا تامًّا.

- من ساكني محافظة القاهرة أو الجيزة، طبقًا لبطاقة الرقم القومي السارية.

- يفضل أن يكون المتقدم من الذكور.

من تثبت جدارته في العمل في الستة الأشهر الأولى سيُنْظَر في تعيينه في البيت.

على الراغبين في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على موقع بيت الزكاة والصدقات الرسمي فقط عن طريق الرابط التالي: https://baitzakat.org.eg/careers