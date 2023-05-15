الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تحت إشرف شيخ الأزهر.. بيت الزكاة والصدقات يعلن عن وظائف جديدة

بيت الزكاة
بيت الزكاة

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري عن حاجته لشَغل وظائف جديدة منها سائق لديه رخصة مِهْنيَّة؛ للعمل بعقد عمل محدد المدة، قابل للتجديد سنويًّا.

يشترط في المتقدم أن يكون:

- حاصلًا على مؤهلٍ متوسط أو فوق المتوسط «يجيد القراءة والكتابة».

- لديه خبرة لا تقل عن سنة في الشركات الخاصة.

- أدى خدمته العسكرية أو أُعْفِي منها.

- متفرغًا تفرغًا تامًّا.

- من ساكني محافظة القاهرة أو الجيزة، طبقًا لبطاقة الرقم القومي السارية.

- ألا تزيد سنه على 40 عامًا وقت تاريخ الإعلان.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات والاختبارات الضرورية للوظيفة.

- يقبل العمل والسفر لجميع محافظات الجمهورية، وَفْقًا لحاجة العمل .

من تثبت جدارته في العمل في الستة الأشهر الأولى سيُنْظَر في تعيينه في البيت.

على الراغبين في التقدم للوظيفة إرسال (السيرة الذاتية - صورة رخصة القيادة السارية - صورة بطاقة الرقم القومي السارية) على موقع بيت الزكاة والصدقات الرسمي فقط عن طريق الرابط التالي: https://baitzakat.org.eg/careers

وأوضح أن التواصل مع المرشحين تليفونيًّا؛ لتحديد موعد المقابلة الشخصية بمقر البيت بمشيخة الأزهر بالدراسة.

كما أعلن عن حاجته لعدد من المتطوعين بأجر يومي في التخصصات التالية:

- إخصائي تنمية موارد.

- مدخل بيانات.

الشروط:

أن يكون المتقدم:

- حاصلًا على مؤهل عالٍ.

- لديه خبرة 3 سنوات فأكثر في المجال المتقدم له.

- متفرغًا تفرغًا تامًّا.

- من ساكني محافظة القاهرة أو الجيزة، طبقًا لبطاقة الرقم القومي السارية.

- يفضل أن يكون المتقدم من الذكور.

من تثبت جدارته في العمل في الستة الأشهر الأولى سيُنْظَر في تعيينه في البيت.

على الراغبين في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على موقع بيت الزكاة والصدقات الرسمي فقط عن طريق الرابط التالي: https://baitzakat.org.eg/careers

بيت الزكاة والصدقات المقابلة الشخصية مشيخة الأزهر بالدراسة التقدم للوظيفة السيرة الذاتية

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