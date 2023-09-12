عاجل.. أمريكا وإيران تتفقان على تبادل السجناء والإفراج عن 6 مليارات دولار مجمدة لطهران

توصلت الولايات المتحدة وإيران لاتفاق بشأن ملفي تبادل السجناء والإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة، من خلال إصدار إعفاء شامل للبنوك الدولية لتحويلها من كوريا الجنوبية إلى قطر.

ومهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الطريق للإفراج عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران، من خلال إصدار إعفاء شامل للبنوك الدولية لتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى مصرف في قطر.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإنه في إطار الاتفاق، قد وافقت الإدارة الأمريكية على إطلاق سراح خمسة مواطنين إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.

ووقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على الاتفاق أواخر الأسبوع الماضي، لكن لم يتم إخطار الكونجرس بالقرار حتى يوم الإثنين، وفق "أسوشيتد برس".

ماذا يعني الإعفاء الشامل؟

ويعني الإعفاء أن إجراءات البنوك الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية لن تتعارض مع العقوبات الأمريكية في تحويل الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى البنك المركزي القطري، حيث سيتم الاحتفاظ بها لإيران لاستخدامها في شراء السلع الإنسانية.

وأمس الإثنين، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بإن بلاده متفائلة حيال تنفيذ اتفاق لتبادل السجناء مع واشنطن في المستقبل القريب.

وأضاف: "أن أصول طهران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية سيتم الإفراج عنها في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن المسألتين ليستا مرتبطتين ببعضهما البعض.

وكانت إيران والولايات المتحدة، أعلنتا في أغسطس الماضي، التوصل إلى صفقة تبادل السجناء تقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لإيران مقابل تبادل للسجناء بين البلدين، على أن تنقل الأموال إلى حسابات في قطر.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، في وقت سابق، إن الدوحة لعبت دورا محوريا في تيسير الحوار ونقل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة في صفقة السجناء بين البلدين.