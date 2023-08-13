اتفاق غير رسمي.. ماذا وراء صفقة تبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة؟

كشف نقل تقرير نشرته صحيفة "النيويورك تايمز"، وشارك في إعداده مراسل "يديعوت أحرونوت" رونين برغمان، تفاصيل الاتفاق "غير المكتوب" بين الولايات المتحدة وإيران، حول صفقة تبادل الأسرى، وكذلك الموضوع النووي، وهي الصفقة التي اعتبرها التقرير جزء من تفاهمات أوسع كانت قد بدأت في عُمان قبل أشهر.

صفقة تبادل الأسرى

اقتربت مجموعة من الأمريكيين المحتجزين في إيران أكثر من أي وقت مضى من العودة إلى الوطن بعد أكثر من عامين من المفاوضات المتقطعة، إذ تم نقل المحتجزين من سجن إيفين سيئ السمعة في إيران إلى الإقامة الجبرية والتي اعتبرها كثيرون الخطوة الأولى في سلسلة من التحركات المنسقة ستنتهي بإطلاق سراحهم.

من المتوقع أن يظل المحتجزون في فندق تحت حراسة إيرانية حتى يتم تحويل عائدات الطاقة المجمدة لإيران من كوريا الجنوبية إلى حساب في قطر ، وهي عملية يقول أشخاص مطلعون على الترتيب إنها يمكن أن يستغرق أسابيع أو أكثر، فيما يرى مراقبون من واشنطون وطهران أن الصفقة محفوفة بالمخاطر فيما تسعى عدة جهات لإفسادها.

ويشمل ذلك احتمال نشوب أعمال عدائية متبادلة بين القوات الأمريكية ووكلاء إيران في سوريا والعراق. ومما يزيد التوترات، حشد القوات العسكرية الأمريكية في الخليج العربي وسط محاولات إيران الاستيلاء على ناقلات تجارية.

هناك سابقة حديثة لذلك. وقالت مصادر متعددة إن اعتقال أميركيين إضافيين، أحدهما امرأة أفادت التقارير أنه تم القبض عليها في الأسابيع الأخيرة، ساهم في تأخير الإعلان عن الصفقة.

وبحسب رويترز ، فإن ثلاثة أميركيين إيرانيين أطلق سراحهم من السجن هم رجال الأعمال سياماك نمازي ، 51 ، وعماد شرقي ، 58 ، وعالم البيئة مراد طهباز ، 67. ولم يتم الكشف عن هوية المواطن الأمريكي الرابع بعد.

اتفاق غير رسمي

وفقاً للتقرير يوجد "اتفاق غير رسمي" بين الولايات المتحدة وإيران، بموجبه، أوقفت إيران تخصيب اليورانيوم على درجة 60%، ولم تعد تسمح بمهاجمة الجنود الأميركيين من خلال الميليشيات التي تدعمها في سوريا والعراق في مقابل إلغاء تجميد الأموال المحتجزة حاليًا في كوريا الجنوبية، وتنص على تحويل هذه الأموال إلى إيران عند العودة الآمنة للمواطنين الأمريكيين الخمسة إلى أماكن إقامتهم. وبحسب الصفقة لا يمكن استخدام الأموال المجمدة إلا للمشتريات المتعلقة بالأمور الإنسانية مثل الطعام والأدوية تحت إشراف وزارة الخزانة الأمريكية.

هناك من يرى في واشنطن أن صفقة تبادل الأسرى تشكل عاملاً مركزياً في مساعي واشنطن وطهران للتخفيف من التوترات بين الدولتين، إذ أن هدف إدارة بايدن هو تهيئة الأجواء لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي، بوساطة أوروبية، خلال العام الجاري. كما اعترف مصدر عسكري أمريكي بحدوث تراجُع في العمليات التي تقوم بها الميليشيات ضد القوات الأميركية.

انتقادات من الجمهوريين

أثارت الصفقة غضب الجمهوريين. حيث يرى الجمهوريين إن إدارة بايدن تحفز المزيد من أخذ الرهائن من خلال هذه الصفقة. غرد نائب الرئيس السابق مايك بنس أن "الصين وروسيا ، اللتين تحتجزان الأمريكيين رهائن ، تعرفان الآن أن السعر قد ارتفع للتو"، فيما وصف السناتور توم كوتون من أركنساس اتفاق السجناء بأنه "عمل جبان من التهدئة" من شأنه أن "يشجع آيات الله فقط".

انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو بشدة قرار الرئيس جو بايدن بإلغاء تجميد 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية كجزء من اتفاق لتأمين إطلاق سراح خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين، أعرب بومبيو عن قلقه من أن هذه الصفقة قد تحفز عن غير قصد على المزيد من أخذ الرهائن وربما تصعيد الأنشطة الإرهابية.

وقال بومبيو لصحيفة جيروزاليم بوست: "هذه ستة مليارات دولار ستكون في أيدي [الرئيس الإيراني إبراهيم] رئيسي ، جزار طهران الذي يسيطر عليه آية الله ، وسيعني ذلك المزيد من الخطر على الجميع"، وأضاف “بومبي”و: "إذا كنت جنديًا يعمل لحساب حزب الله ، فستعتقد أنك ستحصل على زيادة في راتبك".

قدرت وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي أن إيران أنفقت أكثر من 16 مليار دولار على دعم نظام الأسد السوري ووكلائه بين عامي 2012 و 2020 ، بما في ذلك أكثر من 700 مليون دولار على حزب الله وحده في عام 2020؟