الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تعيد إعادة تمركز قواتها فى النيجر فى إجراء "احترازى"

النيجر
النيجر

بدأت الولايات المتحدة، في إجراء عملية إعادة تمركز لقواتها في النيجر في إجراء "احترازي" وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع "البنتاجون".

وأوضحت الناطقة سابرينا سينج أن وزارة الدفاع الأمريكية "تجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى قاعدة الجوية 201 في أغاديز" شمالا.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين إن وزارة الدفاع الأمريكية اتخذت قرارا بإعادة تمركز بعض القوات والعتاد داخل النيجر، وسحب عدد صغيرمن الأفراد غير الأساسيين "من باب الحذر الزائد"، وذلك في أول تحرك عسكري أمريكي كبير في النيجر منذ يوليو الماضي 

ودربت القوات الأمريكية على مدى العقد الماضي قوات النيجر على مكافحة الإرهاب، ونفذت مهاما بطائرات مسيرة ضد تنظيم داعش وجماعة أخرى في المنطقة تابعة لتنظيم القاعدة.

ولم يتضح بعد ما إن كانت تحركات القوات داخل النيجر جزءا من استعدادات محتملة في حالة صدور قرار أمريكي بالانسحاب الكامل للقوات من هذا البلد.

وكانت أكدت صحيفة لوموند الفرنسية، أن السلطات الفرنسية بدأت محادثات مع قادة المجلس العسكري في النيجر لسحب قواتها.

وأكد رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه المجلس العسكري، أن هناك "محادثات جارية" من أجل انسحاب "سريع" للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد.

وقال علي محمد الأمين زين في مؤتمر صحفي أن القوات الفرنسية "هي في وضع غير قانوني"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".
وأضاف أن "المحادثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعا جدا، ما يهمنا هو أن نحافظ على تعاون مع بلد تقاسمنا معه أمورا كثيرة، إذا كان ذلك ممكنا".

وأثار الانقلاب الذي وقع في 26 يوليو قلق القوى العالمية التي تخشى من التحول نحو الحكم العسكري في غرب ووسط إفريقيا، التي شهدت 8 انقلابات منذ 2020.

الولايات المتحدة البنتاجون وزارة الدفاع رويترز النيجر

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